Леа Данильсон-Ярг о подозрении гендиректору PPA: в Эстонии действует презумпция невиновности

Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отечество») заявила Postimees, что генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в свете выдвинутого против него подозрения не должен уходить в отставку.
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Министр юстиции Леа Денилсон-Ярг сказала Postimees, что если подозрение будет доказано, то это крайне прискорбный и невероятный случай. «Если все это будет доказано, то это действительно беспрецедентный случай, что очень прискорбно, потому что полиция и пограничники сами должны выступать за соблюдение закона», - сказала она.
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