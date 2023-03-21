Леа Данильсон-Ярг о подозрении гендиректору PPA: в Эстонии действует презумпция невиновности

Министр юстиции Леа Денилсон-Ярг сказала Postimees, что если подозрение будет доказано, то это крайне прискорбный и невероятный случай. «Если все это будет доказано, то это действительно беспрецедентный случай, что очень прискорбно, потому что полиция и пограничники сами должны выступать за соблюдение закона», - сказала она.