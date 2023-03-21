Вт, 21.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Леа Данильсон-Ярг о подозрении гендиректору PPA: в Эстонии действует презумпция невиновности

Тарво Мадсен
, журналист
Леа Данильсон-Ярг о подозрении гендиректору PPA: в Эстонии действует презумпция невиновности
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг.
Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг. Фото: Mihkel Maripuu

Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отечество») заявила Postimees, что генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер  в свете выдвинутого против него подозрения не должен уходить в отставку.

Министр юстиции Леа Денилсон-Ярг сказала Postimees, что если подозрение будет доказано, то это крайне прискорбный и невероятный случай. «Если все это будет доказано, то это действительно беспрецедентный случай, что очень прискорбно, потому что полиция и пограничники сами должны выступать за соблюдение закона», - сказала она.

Данильсон-Ярг добавила, что если есть нарушения, то люди должны понести за них ответственность, и она хочет, чтобы прокуратура очень тщательно изучила этот вопрос и установила все факты.

Ключевые слова
Наверх