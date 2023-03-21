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Кайя Канепи заняла первую строчку одного из зачетов престижнейшего теннисного турнира

rus.postimees.ee
Кайя Канепи заняла первую строчку одного из зачетов престижнейшего теннисного турнира
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Кайя Канепи.
Кайя Канепи. Фото: MARTIN KEEP

Сегодня в Майами стартует теннисный турнир высшей категории WTA 1000, на котором выступит и Кайя Канепи (WTA 57). Наша теннисистка в одном из зачетов расположилась на самой верхней позиции.

37-летняя Канепи является самой старшей участницей турнира. Самой юной теннисисткой является чешка Бренда Фрухвиртова (WTA 142), которой всего 15 лет. Разница в возрасте между двумя спортсменками составляет 22 года.

Канепи выйдет в первом туре против итальянки Камилы Джорджи (WTA 44). Между собой они играли лишь раз, в 2016 году на турнире в Штутгарте, тогда со счетом 6:4, 6:2 победила итальянка. Еще раз они должны были сыграть в Хорватии, но Канепи снялась из-за травмы, и Камиле Джорджи засчитали техническую победу.

Победительница этого матча встретится во втором круге с белоруской Викторией Азаренко (WTA 16).

В Майами будут выступать все спортсменки из двадцатки сильнейших теннисисток. Пропустит соревнования только Симона Халеп (WTA 25), которая дисквалифицирована за употребление допинга.

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