Кайя Канепи заняла первую строчку одного из зачетов престижнейшего теннисного турнира

37-летняя Канепи является самой старшей участницей турнира. Самой юной теннисисткой является чешка Бренда Фрухвиртова (WTA 142), которой всего 15 лет. Разница в возрасте между двумя спортсменками составляет 22 года.

Канепи выйдет в первом туре против итальянки Камилы Джорджи (WTA 44). Между собой они играли лишь раз, в 2016 году на турнире в Штутгарте, тогда со счетом 6:4, 6:2 победила итальянка. Еще раз они должны были сыграть в Хорватии, но Канепи снялась из-за травмы, и Камиле Джорджи засчитали техническую победу.