«Не все любят отдельные дома и не у всех есть время на уход за домом, но чувство дома все равно связано с собственным садом, - объяснил, член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Поэтому мы строим небольшой жилой дом типа виллы в большом саду, почти в центре города, но среди природы, для покупателей, которые высоко ценят чувство дома».
Альтернатива отдельному дому: на променаде в курортном городе началось строительство виллы с апартаментами
По словам Саксинга, жилье в первую очередь подходит для требовательных клиентов, которые, помимо домашней обстановки, ценят возможность передвижения, хорошую архитектуру и высококачественную внутреннюю отделку.
Вилла под названием Aed строится в очень популярном районе Пярну, рядом с променадом, по адресу Май, 73. В шести из десяти квартир запланированы просторные террасы, в остальных - балконы. Предложение также включает в себя охраняемую частную парковку и кладовки. Малоэтажная вилла вписывается в среду прибрежного района Пярну с его современной, но сдержанной архитектурой и высоким озеленением.
Дом на Май, 73 будет представлять собой трехэтажную виллу нетто-площадью почти 700 м2 с десятью апартаментами. Цена квартир колеблется от 195 000 до 370 000 евро. Архитекторами здания являются Харди Лехемаа и Хелле-Анн Ургард из архитектурного бюро Pind.