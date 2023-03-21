Альтернатива отдельному дому: на променаде в курортном городе началось строительство виллы с апартаментами

«Не все любят отдельные дома и не у всех есть время на уход за домом, но чувство дома все равно связано с собственным садом, - объяснил, член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Поэтому мы строим небольшой жилой дом типа виллы в большом саду, почти в центре города, но среди природы, для покупателей, которые высоко ценят чувство дома».