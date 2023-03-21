Эльмар Вахер и раньше оказывался в центре скандалов

В 2016 году гендиректор Департамента полиции и погран­охраны Эльмар Вахер купил по служебной кредитной карточке наушники за 299 евро и походные сапоги за 139 евро. При этом наушники были куп­лены в Таллиннском аэропорту в первый день отпуска Вахера, который утверждал, что они были необходимы ему для работы.Но позже выяснилось, что сапоги должны приобретаться в рамках гостендера.

В 2019 году тогдашний министр финансов Мартин Хельме (EKRE) предложил Эльмару Вахеру уйти в отставку по собственному желанию. Во время встречи, длившейся несколько минут, Хельме вручил Вахеру две бумаги: заявление об увольнении, составленное на имя Вахера, которое последний не подписал, и распоряжение министра внутренних дел об освобождении Вахера от службы. Вахер продолжил работать генеральным директором Департамента полиции и погранохраны.

Спустя три года, в 2021 году, фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) предложила правительству отстранить Вахера от должности. EKRE мотивировала свою просьбу тем, что, по их мнению, Вахера уличили во лжи. Что же произошло? В апреле 2021 года перед Рийгикогу была проведена полицейская операция против демонстрантов, а на площади Свободы фракция EKRE вызвала Эльмара Вахера для дачи объяснений по поводу демонстрации силы.

На встрече членов фракции EKRE и Вахера в Рийгикогу 21 апреля последний подтвердил, что полиция основывала свои действия на оценке угрозы со стороны Полиции безопасности, согласно которой акции протеста представляли угрозу конституционному строю.