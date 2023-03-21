Сегодня утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) предъявили подозрение в мошенничестве начальнику таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрику Хельдна, а также подозрение в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству генеральному директору Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру.
Эльмар Вахер и раньше оказывался в центре скандалов
В 2016 году гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер купил по служебной кредитной карточке наушники за 299 евро и походные сапоги за 139 евро. При этом наушники были куплены в Таллиннском аэропорту в первый день отпуска Вахера, который утверждал, что они были необходимы ему для работы.Но позже выяснилось, что сапоги должны приобретаться в рамках гостендера.
В 2019 году тогдашний министр финансов Мартин Хельме (EKRE) предложил Эльмару Вахеру уйти в отставку по собственному желанию. Во время встречи, длившейся несколько минут, Хельме вручил Вахеру две бумаги: заявление об увольнении, составленное на имя Вахера, которое последний не подписал, и распоряжение министра внутренних дел об освобождении Вахера от службы. Вахер продолжил работать генеральным директором Департамента полиции и погранохраны.
Спустя три года, в 2021 году, фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) предложила правительству отстранить Вахера от должности. EKRE мотивировала свою просьбу тем, что, по их мнению, Вахера уличили во лжи. Что же произошло? В апреле 2021 года перед Рийгикогу была проведена полицейская операция против демонстрантов, а на площади Свободы фракция EKRE вызвала Эльмара Вахера для дачи объяснений по поводу демонстрации силы.
На встрече членов фракции EKRE и Вахера в Рийгикогу 21 апреля последний подтвердил, что полиция основывала свои действия на оценке угрозы со стороны Полиции безопасности, согласно которой акции протеста представляли угрозу конституционному строю.
Полиция безопасности позволила нескольким членам фракции EKRE ознакомиться с материалами под грифом «конфиденциально», и выяснилось, что в документе нет указаний на то, что протестующие представляли возможную угрозу конституционному строю, отметили во фракции EKRE. Вахер стоял на своем и сказал, что не лгал.