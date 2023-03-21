Помочившийся на стадионе футболист получил красную карточку

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что Бунино должен был выйти на замену во втором тайме матча 33-го тура серии С с «Пьяченцей» и приступил к разогреву. Но на 76-й минуте матча природа взяла свое, и футболист решил справить нужду за одними из ворот. Помощник судьи заметил выходку игрока, который в итоге получил красную карточку.

«Это правила, их нужно уважать, но я надеялся, что арбитр будет руководствоваться здравым смыслом, поскольку футболист никого не оскорбил этим действием и этого никто не видел. Я надеялся, что покажут желтую карточку. Не знаю, почему он так сделал. Он даже не знал, что его за такой поступок могут удалить с матча».