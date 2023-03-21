26-летний итальянский футболист Кристиан Бунино отличился исключительно неприличным поступком – он помочился на бровке стадиона во время матча своего клуба «Лекко» с «Пьяченцей».
Помочившийся на стадионе футболист получил красную карточку
Помочившийся на стадионе футболист получил красную карточку
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что Бунино должен был выйти на замену во втором тайме матча 33-го тура серии С с «Пьяченцей» и приступил к разогреву. Но на 76-й минуте матча природа взяла свое, и футболист решил справить нужду за одними из ворот. Помощник судьи заметил выходку игрока, который в итоге получил красную карточку.
Главному тренеру «Лекко» Лучано Фоски это наказание показалось чрезмерным.
«Это правила, их нужно уважать, но я надеялся, что арбитр будет руководствоваться здравым смыслом, поскольку футболист никого не оскорбил этим действием и этого никто не видел. Я надеялся, что покажут желтую карточку. Не знаю, почему он так сделал. Он даже не знал, что его за такой поступок могут удалить с матча».
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