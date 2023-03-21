Еще один эстонский банк внесен в список поставщиков жизненно важных услуг

Банк Эстонии принял решение добавить Coop Pank в перечень поставщиков жизненно важных услуг, куда входят наиболее важные с точки зрения функционирования экономики и общества предприятия, непрерывность деятельность которых должна быть обеспечена даже в кризисной ситуации.

В перечень поставщиков жизненно важных услуг входят банки, доля которых в платежных операциях и сделках с наличными важна с точки зрения всего рынка.

По словам члена правления и управляющего рисками Coop Pank Хейкко Мяэ, от поставщиков жизненно важных услуг ожидается обеспечение доступности обслуживания в различных кризисных ситуациях: «Для банка это означает еще большие инвестиции для обеспечения функционирования услуг, а клиенту добавляет уверенности и обеспечивает определенный знак качества в отношении того, что услуги Coop Pank будут гарантированы ему даже в исключительных случаях».

Целью государства при определении поставщиков жизненно важных услуг является уменьшение влияния на экономику и общество Эстонии возможной чрезвычайной ситуации или прекращения предоставления необходимых услуг. У банков из этого перечня существуют согласованные с центральным банком планы по предотвращению кризисных ситуаций и восстановлению услуг в случае перебоев. С этой целью банки также сотрудничают с компаниями в других сферах деятельности и с государственными учреждениями, такими как полиция и Спасательный департамент. До сих пор среди банков жизненно важные услуги в Эстонии предоставляли Swedbank, SEB, LHV и Luminor.

Жизненно важной является услуга, прерывание оказания которой непосредственно угрожает жизни или здоровью людей, функционированию общества или оказанию прочих критических общественных услуг. Платежные услуги и денежное обращение также считаются жизненно важными услугами. Принадлежность к этому перечню обязывает банк предоставлять определенный объем платежных операций и сделок с наличными даже в кризисных и чрезвычайных ситуациях: например, во время кибератаки, террористического акта или уличных беспорядков.