Яак Мадисон ⟩ Подозрение Вахеру повышает доверие к КаПо

«Должен признаться, что это повышает мое доверие к органам безопасности – в данном случае КаПо, – когда подозрения возникают и против так называемых "своих". В данном случае – против Эльмара Вахера», – пишет Мадисон.

«Однако, как и полагается правовому государству, в Эстонской Республике действует презумпция невиновности. В конечном итоге вина должна быть установлена ​​судом. Однако стоит напомнить, что несколько лет назад консерваторы (EKRE), которые хотели отстранить Эльмара Вахера от должности, подверглись яростной критике в СМИ. Сама процедура освобождения от должности была не без изъянов, но, глядя на текущее положение вещей, кажется, что все было сделано правильно», – резюмировал он.