Подозреваемый Хельдна был связан с судебным процессом над мафией

В 2021 году в ходе одного судебного процесса над мафией был воспроизведен тайный телефонный разговор между двумя бизнесменами Роландом Петерсонсом и Хубертом Хирв, которые были замешаны в схеме MiniCredit. В своей беседе они поставили под сомнение действия бывшего заместителя директора Полиции безопасности и нынешнего руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна.

В предварительно записанном телефонном разговоре мужчины обсуждали, почему Хельдна поддерживает Кристиана Кеснера и почему Кеснер так часто посещает Хельдна для консультаций. И Хирв, и Кеснер были связаны с бизнесом быстрых кредитов MiniCredit.

Хельдна тогда сказал, что, хотя он встречался с Кеснером, никаких консультаций между ним и Кеснером, фигурантом нескольких уголовных дел, не было, но что ему как сотруднику Полиции безопасности приходилось общаться с разными людьми. По словам Хельдна, он не слышал ни о какой схеме.

Эрик Хельдна уволился из Полиции безопасности в 2017 году.

В 2020 году была поставлена ​​под сомнение пригодность Эрика Хельдна, только что ставшего руководителем таможенного отдела Налогово-таможенного департамента. Причина – возможная связь Хельдна со скандальным бизнесменом Антоном Гером, обвиняемым в деле об отмывании денег на 64 миллиона евро.