Сегодня утром сотрудники Полиции безопасности предъявили подозрение в мошенничестве в отношении руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна, а также подозрение в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству в отношении генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера. Для Хельдна это не первый скандал.
Подозреваемый Хельдна был связан с судебным процессом над мафией
В 2021 году в ходе одного судебного процесса над мафией был воспроизведен тайный телефонный разговор между двумя бизнесменами Роландом Петерсонсом и Хубертом Хирв, которые были замешаны в схеме MiniCredit. В своей беседе они поставили под сомнение действия бывшего заместителя директора Полиции безопасности и нынешнего руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна.
В предварительно записанном телефонном разговоре мужчины обсуждали, почему Хельдна поддерживает Кристиана Кеснера и почему Кеснер так часто посещает Хельдна для консультаций. И Хирв, и Кеснер были связаны с бизнесом быстрых кредитов MiniCredit.
Хельдна тогда сказал, что, хотя он встречался с Кеснером, никаких консультаций между ним и Кеснером, фигурантом нескольких уголовных дел, не было, но что ему как сотруднику Полиции безопасности приходилось общаться с разными людьми. По словам Хельдна, он не слышал ни о какой схеме.
Эрик Хельдна уволился из Полиции безопасности в 2017 году.
В 2020 году была поставлена под сомнение пригодность Эрика Хельдна, только что ставшего руководителем таможенного отдела Налогово-таможенного департамента. Причина – возможная связь Хельдна со скандальным бизнесменом Антоном Гером, обвиняемым в деле об отмывании денег на 64 миллиона евро.
Позже Хельдна такж подал заявление о возбуждении уголовного дела в прокуратуру, в котором утверждал, что Керсти Крахт, советник тогдашнего министра финансов Мартина Хельме, вместе с бывшим следователем по отмыванию денег Айваром Орукаском оклеветали его. Орукаск якобы рассказывал истории о том, что Хельдна причастен к отмыванию денег. Хельдна отметил, что клевета в его адрес стала мешать его самореализации в карьере.