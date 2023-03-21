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Уклоняющимся от проверки организаторам Tallinn Music Week грозит требование на 1,1 млн евро

Фестиваль в Нарве исчезнет?
Лоора-Элизабет Ломп
Уклоняющимся от проверки организаторам Tallinn Music Week грозит требование на 1,1 млн евро
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Хелен Сильдна
Хелен Сильдна Фото: Eero Vabamägi/Postimees
  • Согласно прежним договорам, получатели пособий не были обязаны проводить аудит самостоятельно
  • Предупреждение министерства стало неожиданностью для Хелен Сильдна
  • Сильдна: на встрече были совершенно другие сообщения

С осени Министерство культуры пыталось провести аудит компании Shiftworks OÜ, организующей столичный фестиваль музыки, Tallinn Music Week, чтобы разузнать о выделенных компании денежных пособиях в размере более миллиона евро за три года. Теперь вынесено последнее предупреждение: если руководитель Shiftworks OÜ Хелен Сильдна не будет сотрудничать, государство станет требовать возврата этих пособий. Хелен Сильдна рассказала Postimees, что на встрече в министерстве были совершенно другие сообщения.

Заместитель канцлера искусств Министерства культуры Тааниэль Раудсепп сообщил Postimees, что в конце прошлого года отдел внутреннего аудита министерства пытался проверить использование выделенных пособий, предоставленных Shiftworks OÜ в 2019, 2020 и 2021 годах от государственного бюджета.

«С октября прошлого года мы неоднократно запрашивали у Shiftworks данные бухгалтерского учета, компания Shiftworks их не предоставляла. Поскольку никаких данных получено не было, наш отдел внутреннего аудита также не смог выразить своего мнения», – объяснил Раудсепп.

В 2019–2023 годах Министерство культуры выделило компании почти 1,1 миллиона евро на поддержку их деятельности, поддержку проектов и помощь в связи с кризисом коронавируса.

«Мы договорились с Хелен Сильдна, что она представит данные бухгалтерского учета за 2019–2021 годы до 3 апреля. Если даже к новому сроку с нами не станут сотрудничать, то выплаченные пособия действительно придется истребовать обратно», – подчеркнул Раудсепп. Он добавил, что в будущем при заключении договора с Shiftworks о предоставлении пособия также будет прописан пункт, обязывающий их проводить проверки. В предыдущих договорах о выдаче пособий на получателей не были наложены обязательства проводить аудит самостоятельно.

Сильдна: я не получала никаких сигналов об изменении решения

Хелен Сильдна сообщила Postimees, что 28 октября Shiftworks получила уведомление об аудите от Министерства культуры. «Первые материалы в ответ на полученный запрос были отправлены в ноябре-декабре. 22 декабря мы получили письмо: "Сообщаем, что в связи с задержкой подачи документов мы продлеваем срок подачи отчета о проекте предположительно до конца февраля 2023 года"».

Сильдна пояснила, что к 1 марта Министерство культуры пригласило их на встречу для обсуждения дальнейших шагов. «Срок проведения аудита был продлен как раз до конца февраля, нам показалось разумным сначала договориться о дальнейших действиях, а потом действовать соответственно», – сказала Сильдна.

На встрече, по словам Сильдна, в Министерстве культуры сделали предложение Shiftworks подписать дополнение к договору о выдаче пособия, согласно которому компания впредь будет обязана добровольно заказывать аудит годового отчета, и эти проверенные годовые отчеты также станут обязательным условием для подачи заявки на новые пособия. «Мы закончили заключением двустороннего договора эту встречу, которая, на мой взгляд, была конструктивной и прошла атмосфере взаимопонимания», – добавила Сильдна.

Сильдна пояснила, что 1 марта они договорились с министерством о дальнейших шагах. «Между тем ко мне не поступало никаких сигналов об изменении решения. Однако, когда ситуация стала объектом интереса СМИ, я услышала при посредничестве СМИ совершенно другие сообщения, чем то, что было сказано на встрече, – подчеркнула Сильдна, и добавила – Если бы на встрече 1 марта мне назначили окончательный срок представления отчетности, я бы, конечно, отправила недостающие документы».

Она отметила, что в 2020–2021 годах доля общественных средств впервые превысила 50 процентов от объема бюджета компании, хотя в обычные годы она составляла менее 40 процентов. «Причина понятна: как и некоторые другие представители сектора, мы также получили компенсацию от государства за убытки, вызванные пандемией», – сказала Сильдна.

Одной из основных целей аудита является контроль за тем, чтобы общественные средства использовались по назначению и в соответствии с требованиями – чтобы не было двойного использования. «Наша обязанность – ежегодно систематически отчитываться перед всеми спонсорами об использовании общественных средств. Мы всегда это делаем, – подчеркнула Сильдна, и отметила: Все отчеты по проектам мы всегда сдавали вовремя».

«В пятницу, 17 марта, я направила в министерство предложение о том, чтобы нам разрешили представить документы за 2020–2022 годы до конца марта. Как и договорились 1 марта, мы подпишем приложение к договору с обязательством добровольного аудита. Shiftworks заинтересован в том, чтобы выполнить все эти действия как можно быстрее. Сейчас мы работаем над подачей документации и организацией фестиваля. Таллиннская неделя музыки, конечно же, состоится», – подтвердила Сильдна.

Популярному фестивалю Station Narva грозит исчезновение

В Нарве компания Сильдна организовала фестиваль Station Narva. В августе прошлого года фестиваль прошел в пятый раз. «Мероприятие наполнило приграничный город музыкой из Эстонии и других мест, предложило обществу возможности для совместного проведения времени в разных локациях, от богемной городской квартиры до лодочных гаражей "Венеция", показало Нарву с нового ракурса как внутри городского пространства, так и в выставочных залах, навело фокус внимания на местную идентичность и возможности для совместного творчества», – так были описаны проведенные мероприятия в пресс-релизе.

Мэр Нарвы Катри Райк говорит, что приграничный город выделил пособия Station Narva за последние два года в объеме примерно 10 000 евро, что действительно является лишь каплей в море, или 1–2 процентами от общей величины поддержки.

«Должно быть четкое основание для отказа в поддержке, например, результаты аудита, который сейчас готовится, – сказала Райк в качестве комментария на тему будущей поддержки Station Narva. – Газетные статьи, которые опровергает сама Хелен Сильдна, не могут быть основанием для отказа». Райк подчеркивает, что Министерство культуры должно довести аудит до завершения и добиться ясности в отношении финансов Сильдна.

«Будет жаль, если Station Narva вымрет в результате. Несмотря на то, что мероприятие не пользуется чрезмерной популярностью среди горожан, оно все-таки является важным символом Нарвы», – сказала Райк. В прошлом году фестиваль посетили 2200 человек.

По словам Райк, за эти годы Сильдна сформировала свою команду в Нарве, которая задает тон в среде гражданского общества. «Надеюсь, что они все больше и больше будут превращаться в команду организаторов мероприятий Нарвы, которая сможет справляться даже при скудном бюджете», – сказала Райк.

По словам Райк, в горсобрании идут постоянные споры о том, стоит ли поддерживать и кого именно – культурные мероприятия в Нарве, центр Vaba Lava, фестиваль Station Narva... «Все-таки важно поддерживать знаковые мероприятия, которые становятся темой для обсуждения по всей Эстонии. Конечно, текущая история – это провал в смысле подобного обсуждения, – вздохнула Райк. – Жалко, если этот символ сейчас потускнеет. Мы надеемся, что найдутся хорошие и правдивые объяснения».

Марье Тыемяэ, руководитель отдела культуры Таллиннского департамента культуры и спорта, сообщила Postimees, что в течение последних четырех лет, 2019-2022, город Таллинн поддерживал Tallinn Music Week (а именно, Shiftworks OÜ) посредством пособий для проектов и мероприятий в размере 173 600 евро.

«Город Таллинн запрашивает у получателей пособий расходные документы, в том числе платежные поручения, представленные в итоговом отчете. С отчетностью о выделенных Tallinn Music Week средствах проблем не возникло, представленные документы о расходах соответствовали условиям выдачи», – сказала Тыемяэ.

«Конечно, использование общественных денег должно быть корректным, и, учитывая неразбериху вокруг Shiftworks OÜ, мы готовы сотрудничать с Министерством культуры и проверить предоставленные данные», – сказала Тыэмяэ.

Государственный контроль: у министерства есть возможность потребовать деньги обратно

«Какие права и возможности есть у Министерства культуры по отношению к получателям пособий, не выполняющим обязательства по отчетности, зависит от договора, заключенного между министерством и получателям пособия», – сказал Postimees Прийт Симсон, медиа-консультант Государственного контроля. По его словам, в случае с пособиями от государства и органов местного самоуправления, обычно в случае назначения пособия также согласовывается порядок отчетности и проведение аудита.

Он подчеркнул, что предоставить документы, подтверждающие целесообразность использования денег и соблюдение требований, может только получатель пособия, никто другой этого сделать не может.

«Получатель пособия может использовать выделенные деньги только в тех целях и на таких условиях, которые предусмотрены договором, заключенным между министерством и получателям пособия. Если деньги не были использованы таким образом, как это было согласовано, или компания отказывается предоставить документы, которые позволяют подтвердить целевое использование денег, то у министерства есть основания запросить деньги обратно, и тогда министерство должно это сделать», – объяснил Симсон. Более подробно возможности для этого должны быть прописаны в договоре, заключенном с получателем.

Один из вариантов – прекратить дальнейшие выплаты, но, по данным Госконтроля, в начале текущего года Министерство культуры уже произвело платежи за этот год.

«Что касается поведения получателя пособия и возможных рисков, связанных с этим, всегда стоит отслеживать информацию, касающуюся важных договорных партнеров», – добавил Симсон.

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