Уклоняющимся от проверки организаторам Tallinn Music Week грозит требование на 1,1 млн евро

Одной из основных целей аудита является контроль за тем, чтобы общественные средства использовались по назначению и в соответствии с требованиями – чтобы не было двойного использования. «Наша обязанность – ежегодно систематически отчитываться перед всеми спонсорами об использовании общественных средств. Мы всегда это делаем, – подчеркнула Сильдна, и отметила: Все отчеты по проектам мы всегда сдавали вовремя».

«В пятницу, 17 марта, я направила в министерство предложение о том, чтобы нам разрешили представить документы за 2020–2022 годы до конца марта. Как и договорились 1 марта, мы подпишем приложение к договору с обязательством добровольного аудита. Shiftworks заинтересован в том, чтобы выполнить все эти действия как можно быстрее. Сейчас мы работаем над подачей документации и организацией фестиваля. Таллиннская неделя музыки, конечно же, состоится», – подтвердила Сильдна.

Популярному фестивалю Station Narva грозит исчезновение

В Нарве компания Сильдна организовала фестиваль Station Narva. В августе прошлого года фестиваль прошел в пятый раз. «Мероприятие наполнило приграничный город музыкой из Эстонии и других мест, предложило обществу возможности для совместного проведения времени в разных локациях, от богемной городской квартиры до лодочных гаражей "Венеция", показало Нарву с нового ракурса как внутри городского пространства, так и в выставочных залах, навело фокус внимания на местную идентичность и возможности для совместного творчества», – так были описаны проведенные мероприятия в пресс-релизе.