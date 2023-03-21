Уклоняющимся от проверки организаторам Tallinn Music Week грозит требование на 1,1 млн евро

«Город Таллинн запрашивает у получателей пособий расходные документы, в том числе платежные поручения, представленные в итоговом отчете. С отчетностью о выделенных Tallinn Music Week средствах проблем не возникло, представленные документы о расходах соответствовали условиям выдачи», – сказала Тыемяэ.
«Конечно, использование общественных денег должно быть корректным, и, учитывая неразбериху вокруг Shiftworks OÜ, мы готовы сотрудничать с Министерством культуры и проверить предоставленные данные», – сказала Тыэмяэ.
Государственный контроль: у министерства есть возможность потребовать деньги обратно
«Какие права и возможности есть у Министерства культуры по отношению к получателям пособий, не выполняющим обязательства по отчетности, зависит от договора, заключенного между министерством и получателям пособия», – сказал Postimees Прийт Симсон, медиа-консультант Государственного контроля. По его словам, в случае с пособиями от государства и органов местного самоуправления, обычно в случае назначения пособия также согласовывается порядок отчетности и проведение аудита.
Он подчеркнул, что предоставить документы, подтверждающие целесообразность использования денег и соблюдение требований, может только получатель пособия, никто другой этого сделать не может.
«Получатель пособия может использовать выделенные деньги только в тех целях и на таких условиях, которые предусмотрены договором, заключенным между министерством и получателям пособия. Если деньги не были использованы таким образом, как это было согласовано, или компания отказывается предоставить документы, которые позволяют подтвердить целевое использование денег, то у министерства есть основания запросить деньги обратно, и тогда министерство должно это сделать», – объяснил Симсон. Более подробно возможности для этого должны быть прописаны в договоре, заключенном с получателем.
Один из вариантов – прекратить дальнейшие выплаты, но, по данным Госконтроля, в начале текущего года Министерство культуры уже произвело платежи за этот год.
«Что касается поведения получателя пособия и возможных рисков, связанных с этим, всегда стоит отслеживать информацию, касающуюся важных договорных партнеров», – добавил Симсон.