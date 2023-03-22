Большое количество голосов, собранных в Ида-Вирумаа придерживающимся пророссийских взглядов Айво Петерсоном, стало еще одним подтверждением сильной изолированности этого региона от общеэстонской политической повестки. Публицист Вадим Штепа считает, что в интересах полноценной реинтеграции северо-востока эстонским властям следовало бы задуматься о популяризации среди местных жителей европейских правовых и культурных норм.
ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Почему важно помочь жителям Ида-Вирумаа ощутить себя европейцами
История Айво Петерсона, который посетил аннексированный Россией Донецк, выразив там полное одобрение оккупации, а затем был задержан эстонской полицией, наводит на непростые этнополитические размышления. Как видим, даже эстонское имя и наверняка хорошее владение эстонским языком у этого политика вовсе не являются препятствием для его прокремлевских убеждений и действий.
Ментальные барьеры мешают жителям Ида-Вирумаа сильнее, чем языковые
Сложную ситуацию в Ида-Вирумаа часто сводят к языковой проблеме, поскольку в этом уезде демографическим большинством является русскоязычное население, которое не владеет в достаточной степени государственным языком. Однако, на мой взгляд, эта проблема глубже, и она не столько языковая или даже этническая; речь идет о ментальном, мировоззренческом конфликте.
Долгие годы население северо-восточной Эстонии предпочитало получать ежедневную информацию из российских телеканалов, которые давно уже превратились в орудие агрессивной антиевропейской пропаганды. И многие подсели на эту иглу так, что и сегодня ставят спутниковые тарелки, настроенные на Москву.
Эта пропаганда превращает местных жителей в «ментальных россиян», которые смотрят на мир глазами Симоньян и Соловьева, и с точки зрения общественной стабильности в Эстонии такая ситуация выглядит довольно тревожной. Хотя тот же Петерсон на недавних выборах в Рийгикогу не прошел, но почти 4 тысячи голосов, отданные местными жителями за прокремлевского политика, свидетельствуют о значительном отчуждении региона от общеэстонской политической повестки.
Может быть, недавнее решение победившей коалиции о назначении спецпредставителя в Ида-Вирумаа поможет уменьшить это отчуждение и оперативнее решать какие-то насущные вопросы, но это все же очередной бюрократический этаж, и он вряд ли способен изменить местное общественное сознание, в котором и коренится проблема.
Русский язык тоже может быть средством трансляции европейской точки зрения
Некоторые полагают, что пророссийское сознание многих ида-вирусцев можно изменить форсированным переводом русских школ на эстонский язык обучения, но это не решит, а усугубит проблему. Мировоззренческие основы все-таки закладываются на родном языке. И в конце концов, важен не столько язык, а ЧТО именно на нем говорят.
И на русском языке вполне можно выражать европейскую точку зрения, отвергающую имперские амбиции Кремля. Неслучайно, что с началом полномасштабной войны против Украины российские власти заблокировали для собственных граждан русскоязычное вещание телеканала «Евроньюс», Радио «Свобода» и еще сотни медийных ресурсов, которые предлагают совершенно иную оценку происходящих событий, чем кремлевская пропаганда.
Но вот именно максимально широкий доступ к свободной русскоязычной информации, ломающей российские пропагандистские шаблоны, и стал бы, на мой взгляд, успешным инструментом оздоровления сознания жителей Ида-Вирумаа. Однако государственные чиновники, к сожалению, решили более не поддерживать выпуск русскоязычного еженедельника Postimees, который в прошлом году быстро стал довольно популярен в этом регионе.
А если местные жители лишаются объективных информационных источников на своем языке, получается, что сами власти толкают их в объятия «заречной» пропаганды? В таком случае результатам выборов удивляться не следует.
Европеизация сознания ида-вирусцев, их освобождение от российских пропагандистских шаблонов - процесс довольно сложный, но неизбежный, если Эстония действительно хочет полноценно реинтегрировать этот регион. С другой стороны, восприятие местными жителями европейских правовых и культурных норм станет эффективнее, если будет осуществляться на родном для большинства для них языке. А затем уже и освоение государственного языка пойдет гораздо проще, поскольку люди европейского сознания сами понимают необходимость владения языком той страны, в которой живешь.
Кроме того, европейский «общий знаменатель» позволил бы существенно сблизить русскую и украинскую общины Эстонии, которые пока живут словно бы в разных мирах. Да и этническому эстонцу проще найти общий язык с «эстоноземельцем», если собеседник рассуждает в европейских категориях, а не завис в имперских фантомах.
Нарва может выглядеть «депрессивно» по эстонским меркам, но она в любом случае выигрывает по сравнению с российским Ивангородом, разруха которого наглядно видна прямо за рекой. Поэтому местные русскоязычные все же в реальности не «стремятся в Россию»; в этом смысле показательна статистика Псковской области: если туда из стран Балтии переселяются десятки людей, то сам этот регион покидают тысячи.
Культурный регионализм Ида-Вирумаа может ослаблять имперскую пропаганду
В условиях нарастающего изоляционизма кремлевской политики ментальная разница российских и балтийских русских неизбежно будет возрастать. Все-таки, живя в странах Балтии, люди быстро привыкают к социальным и культурным свободам.
Нарвитяне легко пишут любые свои точки зрения в соцсетях, ходят на концерты популярных групп в Vaba Lava и считают это вполне естественным. Наверное, им надо побольше рассказать о том, как в России массово сажают и штрафуют за посты всего лишь со словами «нет войне», а группа «Ляпис Трубецкой», зажигавшая в прошлом году нарвскую публику, в России запрещена. Тогда их «пророссийские» настроения будут развеиваться сами собой…
В Нарве также имеется благодатная почва для развития своего культурного регионализма. Во многих европейских городах сегодня активно продвигают свои региональные бренды, привлекательные и для местных жителей, и для туристов. В России, напротив, имперская пропаганда подавляет любой регионализм. Но если ингерманландская культура Нарвы станет для горожан интереснее, чем тоска по советским памятникам, это будет означать, что у них победило европейское сознание. И хорошо бы властям стимулировать этот процесс.