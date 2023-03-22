ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Почему важно помочь жителям Ида-Вирумаа ощутить себя европейцами

Русский язык тоже может быть средством трансляции европейской точки зрения

Некоторые полагают, что пророссийское сознание многих ида-вирусцев можно изменить форсированным переводом русских школ на эстонский язык обучения, но это не решит, а усугубит проблему. Мировоззренческие основы все-таки закладываются на родном языке. И в конце концов, важен не столько язык, а ЧТО именно на нем говорят.

И на русском языке вполне можно выражать европейскую точку зрения, отвергающую имперские амбиции Кремля. Неслучайно, что с началом полномасштабной войны против Украины российские власти заблокировали для собственных граждан русскоязычное вещание телеканала «Евроньюс», Радио «Свобода» и еще сотни медийных ресурсов, которые предлагают совершенно иную оценку происходящих событий, чем кремлевская пропаганда.

Но вот именно максимально широкий доступ к свободной русскоязычной информации, ломающей российские пропагандистские шаблоны, и стал бы, на мой взгляд, успешным инструментом оздоровления сознания жителей Ида-Вирумаа. Однако государственные чиновники, к сожалению, решили более не поддерживать выпуск русскоязычного еженедельника Postimees, который в прошлом году быстро стал довольно популярен в этом регионе.

А если местные жители лишаются объективных информационных источников на своем языке, получается, что сами власти толкают их в объятия «заречной» пропаганды? В таком случае результатам выборов удивляться не следует.