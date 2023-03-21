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В среду биржевое электричество будет почти в пять раз дешевле универсальной услуги

BNS
В среду биржевое электричество будет почти в пять раз дешевле универсальной услуги
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Электричество.
Электричество. Фото: Margus Ansu / Postimees

Средняя стоимость электроэнергии на электробирже Nord Pool в Эстонии в среду по сравнению со вторником снизится на 50,6 процента до 44,07 евро евро за мегаватт-час (4,4 цента за киловатт-час).

Самой высокой – 93,46 евро за мегаватт-час (9,3 цента за киловатт-час) – биржевая цена на электроэнергию будет в среду утром, с 9 до 10 часов, а самой низкой - от полуночи до часу в ночь на четверг - 21,40 евро за мегаватт-час.

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