В среду биржевое электричество будет почти в пять раз дешевле универсальной услуги

Самой высокой – 93,46 евро за мегаватт-час (9,3 цента за киловатт-час) – биржевая цена на электроэнергию будет в среду утром, с 9 до 10 часов, а самой низкой - от полуночи до часу в ночь на четверг - 21,40 евро за мегаватт-час.