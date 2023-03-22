Анвельт: о дефиците свободы слова в Эстонии кричат провокаторы, которым было бы полезно съездить в Россию

- Я думаю, что с той ситуацией проводить параллели не стоит, потому что в Америке просто совсем по-другому выстроена демократия. Демократические основы, конечно, те же, но вот общая конструкция - иная, ведь в США, по сути, действует двухпартийная система. Там люди довольно четко относят себя или к сторонникам демократов, или к сторонникам республиканцев.
Гораздо уместнее сравнивать Эстонию со странами Северной Европы. Я бы сказал так, что с точки зрения юридических норм, которых придерживаются наши правоохранительные органы в своей работе, за последний год ничего особенно и не поменялось. В то же время очевидно, что по некоторым направлениям работы стало гораздо больше, чем было раньше.
Самая большая нагрузка на силовые структуры связана сейчас с работой с беженцами. Это нужно учитывать всем жителям Эстонии. Я сам недавно ходил менять ИД-карточку, и, в общем, все знают, что сейчас творится в этих представительствах. Да, для жителей Эстонии созданы удобные электронные каналы получения услуг, но все равно фактор беженцев сильно влияет на нашу ситуацию.
Если же мы говорим о защите государственных, национальных интересов, то да, некоторые новые меры применялись. Скажем, введение запрета на враждебную символику. Было принято решение о недопустимости демонстрации символики страны-агрессора.
Но мне не кажется, что роль полиции во всем этом была так уж велика. Люди стали сами понимать, что в условиях, когда не очень далеко от Эстонии идет полномасштабная война, было бы очень провокационным как-то открыто подчеркивать свою поддержку страны-агрессора. Особенно тогда, когда подавляющее большинство населения Эстонии эту агрессию осуждает, считает, что Россия начала против Украины войну.