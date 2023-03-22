Анвельт: о дефиците свободы слова в Эстонии кричат провокаторы, которым было бы полезно съездить в Россию

У людей в голове остаются их фамилии, и некоторые люди, возможно, на следующих выборах проголосуют за них, потому что будут припоминать, что Грюнталь или Иванов говорили что-то интересное. К сожалению, так иногда это работает. Но правоохранительным органам тратить свое время на проверку таких высказываний нет никакого смысла. И я уверен, что оно и не тратится сейчас.

Если же господину Иванову кажется, что его жизнь в опасности, он всегда может обратиться за защитой к тем же самым органам, которых он якобы боится. Если у человека есть опасения за свою жизнь, он всегда может воспользоваться предусмотренными в таких случаях юридическими инструментами.

Не нужно пугать людей. Мы живем в очень открытом и либеральном мире. И демократическом мире. Очень многих людей это пугает. И особенно сильно пугает это тех политиков, которым кажется, что эта демократия дает возможность и другим людям что-то сказать, а не только им самим.

Сейчас те политики, которые считают, что выборы были нечестными, стараются это доказать в суде. Этот процесс идет, посмотрим, что у них получится. Это законная процедура, и можно ей воспользоваться, а не ломиться в открытую дверь, в чем как раз нет никакого смысла.