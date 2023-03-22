В студии Postimees Андрес Анвельт: можно ли преследование за ложь и пропаганду ненависти считать ограничением свободы слова?

- Калле Грюнталь из EKRE и Олег Иванов из Koos выпустили совместный видеоролик, в котором подсчет голосов на выборах называется нечестным, победа Партии реформ - результатом закулисных договоренностей, говорится и том, что инакомыслящим в Эстонии грозит расправа. Как правоохранители должны реагировать на распространение заведомой лжи, насколько вообще трудно им в нынешних условиях соблюдать баланс между необходимостью гарантировать свободу слова и в то же время защищать Эстонию от угроз?

- Насколько изменились ожидания жителей Эстонии от работы прокуратуры, полиции, Полиции безопасности за последний год, если точнее - за период с начала полномасштабной агрессии России против Украины? Можно ли сказать, что в большинстве своем граждане Эстонии готовы позволять силовым ведомствам и спецслужбам применять такие меры, которые раньше населению страны не понравились бы, но сейчас, с учетом новых рисков, стали казаться не только допустимыми, но и порой необходимыми?

- Сейчас партия EKRE очень активна в утверждениях о полной ненадежности электронного голосования, до выборов она настаивала на том, что Эстония отдала столько оружия Украине, что сама осталась безоружной, что было опровергнуто военным командованием. Есть ли какие-то механизмы у государства, чтобы не оставлять вранье, становящееся политическим инструментом, безнаказанным? В мирное время, наверное, такую деятельность можно считать относительно безобидной, но в военное она очевидно несет угрозу...