Эксперт: как повлияла на рынок недвижимости низкая доступность квартир

Домохозяйства хорошо справляются с бременем долгов за жилье, поэтому ничто не заставляет спешить с продажей. Прочное финансовое положение также означает, что застройщикам нет нужды делать значительные скидки, но их нельзя исключать для привлечения покупателей. Согласно индексу доступности жилья от Swedbank, предлагаемые цены на новостройки находятся на уровне, когда некоторым семьям они уже не по карману*. Падение спроса приведет в этом году к умеренной коррекции цен на рынке недвижимости.

Доступность жилья восстановится нескоро

Доступность квартир в этом году останется низкой, поскольку рост ставки Euribor увеличивает стоимость кредитов. Положительным моментом является то, что рост заработной платы в этом году будет сильным, в то время как инфляция будет снижаться. По прогнозам Swedbank, реальная заработная плата начнет постепенно расти во второй половине года. Рынки ожидают, что Euribor достигнет пика во второй половине этого года. Доступность жилья и активность на рынке недвижимости начнут восстанавливаться во второй половине года, поскольку соотношение цен и заработной платы улучшится, а Euribor начнет постепенно снижаться.

Умеренное снижение цен ожидается также на рынках жилья Латвии и Литвы

Как в Риге, так и в Вильнюсе рост ставки Euribor резко ухудшил доступность жилья, и активность на рынке жилья снизилась. Доступность квартир в Риге остается выше, чем в Таллинне и Вильнюсе, так как в Риге наибольшая доля сделок приходится на более дешевые квартиры вторичного рынка, а доля новых квартир скромна. По оценкам Swedbank, снижение цен в Вильнюсе и Риге также будет умеренным.

*Индекс доступности жилья в странах Балтии Swedbank рассчитывает на основе данных о домохозяйстве с доходом, равным 1,5 средней чистой заработной платы, которое хочет приобрести квартиру площадью 55 м². Доступность жилья определяется как ситуация, при которой выплаты по ипотечному кредиту в течение 30 лет при 15%-ном самофинансировании покупки недвижимости составляют 30% от чистого дохода домохозяйства.