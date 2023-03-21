Тюрьмы расширили доступ заключенных к веб-сайтам

В решении, опубликованном 15 февраля, общее собрание Государственного суда рассмотрело дело на основании жалобы пожизненного заключенного Ромео Калда и установило, что заключенным должен быть гарантирован доступ к Официальным извещениям и сайту Государственного суда.

Закон о тюремном заключении уже позволил заключенным пользоваться базами данных законодательства, реестром судебных решений, домашней страницей Рийгикогу и канцлера юстиции. Теперь Государственный суд признал неконституционной норму, не позволявшую заключенным посещать сайт Официальных извещений и ту часть сайта Государственного суда, где не публикуются судебные решения.

Государственный суд отметил, что уже было несколько дел о доступе заключенных к интернету, и было бы желательно, чтобы Рийгикогу всесторонне разрешил этот вопрос. Если суды рассматривают возможность предоставления заключенным доступа к интернету по одному сайту за раз, это излишне обременяет судебную систему и влечет за собой неоправданные расходы государства.