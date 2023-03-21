Тюрьмы начали выполнять недавнее решение Государственного суда, и с 15 марта, помимо ранее разрешенных веб-сайтов, заключенные также получат доступ к сайтам Официальных извещений и Государственного суда.
Тюрьмы расширили доступ заключенных к веб-сайтам
В решении, опубликованном 15 февраля, общее собрание Государственного суда рассмотрело дело на основании жалобы пожизненного заключенного Ромео Калда и установило, что заключенным должен быть гарантирован доступ к Официальным извещениям и сайту Государственного суда.
Закон о тюремном заключении уже позволил заключенным пользоваться базами данных законодательства, реестром судебных решений, домашней страницей Рийгикогу и канцлера юстиции. Теперь Государственный суд признал неконституционной норму, не позволявшую заключенным посещать сайт Официальных извещений и ту часть сайта Государственного суда, где не публикуются судебные решения.
Государственный суд отметил, что уже было несколько дел о доступе заключенных к интернету, и было бы желательно, чтобы Рийгикогу всесторонне разрешил этот вопрос. Если суды рассматривают возможность предоставления заключенным доступа к интернету по одному сайту за раз, это излишне обременяет судебную систему и влечет за собой неоправданные расходы государства.
По мнению общего собрания, законодатель мог бы сначала решить, какая информация важна для обеспечения основных прав заключенных, и, исходя из этого, установить, к каким веб-сайтам им потребуется доступ. Это не означает, что право заключенных на использование Интернета нельзя ограничить, например, из соображений безопасности, закрыв возможности общения с внешним миром на веб-сайтах. Одним из возможных решений может быть предоставление тюрьме права решать в каждом конкретном случае, может ли заключенный получить доступ к определенным веб-сайтам, или разрешить заключенным доступ к определенным веб-сайтам в рамках системы мотивации.
В данном случае заключенный запросил доступ к сайтам Официальных извещений и Государственного суда. Министр юстиции не поддержал создание такой возможности, сославшись на возможные риски безопасности при общении заключенных с внешним миром и дополнительные расходы на проверку содержания страниц.
Общее собрание Государственного суда сочло доводы министра убедительными, но в данном случае их недостаточно для ограничения предусмотренного конституцией права на получение информации, свободно опубликованной для общего пользования. В настоящее время веб-сайты являются для государственных учреждений основным каналом распространения информации о своей деятельности и позволяют заключенным быть в курсе того, что происходит в обществе.
Общее собрание отметило, что риск безопасности, связанный с использованием веб-сайтов, во многом гипотетичен, поскольку осужденным разрешено общаться с внешним миром посредством писем и телефонов, а также путем встречи с гостями.
На сайтах госучреждений возможности общения, то есть написание комментариев, отправка сообщений, ограничены, а тюрьма технически может вообще их заблокировать. Это повлечет за собой расходы для государства, но в случае с двумя сайтами они не будут чрезмерно высокими.
До сих пор заключенные могли получать информацию от учреждений посредством информационных запросов, ответ на которые также влек за собой расходы.