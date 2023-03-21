Обнаруженные сейчас махинации руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна имели место и в то время, когда я был министром внутренних дел, – говорит Март Хельме (EKRE).
МАРТ ХЕЛЬМЕ ⟩ Эльмар Вахер уже давно должен быть где-нибудь на производственной работе
Когда я был министром внутренних дел, а Мартин (Хельме) моим заместителем, еще летом 2019 года я хотел уволить Эльмара Вахера. Если бы не сильное возмущение в адрес EKRE в СМИ и вмешательство тогдашнего премьер-министра Юри Ратаса, Вахер уже давно был бы где-нибудь на производственной работе.
Причина заключалась в том, что Вахер воспользовался вступлением в должность второго правительства Ратаса, чтобы оказать давление на своих сотрудников, угрожая увольнениями, снижением заработной платы и другими административными мерами.
Для меня как министра внутренних дел это было совершенно неприемлемо. Поскольку я собирался в отпуск, мы с Мартином договорились, что он предложит Вахеру уйти в отставку. Я также сделал несколько телефонных звонков Вахеру, в которых объяснил, что если он уйдет, то это не приведет к дальнейшим ссорам.
Но тут вмешался тогдашний премьер-министр Юри Ратас. Он обнаружил, что мы ведем себя непозволительно и ворошим честного руководителя полиции. В результате этого мы с Мартином были выставлены дураками в глазах общественности. На самом деле, причина была очень серьезной – злоупотребление служебным положением, ложь, шантаж своих сотрудников. Все очень серьезные темы.
Если бы СМИ углубились в этот вопрос, и премьер-министр отказался бы от политических очков, карьера Эльмара Вахера уже закончилась бы в этот момент. Но это еще не все.
Далее. Незадолго до того, как я покинул кабинет министра внутренних дел, ко мне на стол принесли документы, свидетельствующие о нарушении процедуры закупки автомобилей для Департамента полиции и погранохраны. Обычные легковые автомобили закупались для полиции под названием автомобилей специального назначения. Я собирался начать производство, но правительство развалилось, и вся тема исчезла с повестки дня. Однако, на мой взгляд, это было грубым нарушением законодательства о закупках.
Со времен пандемии коронавируса я помню чрезмерное применение силы полицией во время демонстраций граждан.
Выяснившиеся махинации руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна тоже имели место, когда я был министром. Однако министр не проверяет все трудовые договоры структурных подразделений своего министерства. На мой взгляд, все вышеперечисленные ситуации ясно показывают, что этот человек – Эльмар Вахер – не подходит для занимаемой должности и давно должен быть от нее освобожден.