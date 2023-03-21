МАРТ ХЕЛЬМЕ ⟩ Эльмар Вахер уже давно должен быть где-нибудь на производственной работе

Когда я был министром внутренних дел, а Мартин (Хельме) моим заместителем, еще летом 2019 года я хотел уволить Эльмара Вахера. Если бы не сильное возмущение в адрес EKRE в СМИ и вмешательство тогдашнего премьер-министра Юри Ратаса, Вахер уже давно был бы где-нибудь на производственной работе.

Причина заключалась в том, что Вахер воспользовался вступлением в должность второго правительства Ратаса, чтобы оказать давление на своих сотрудников, угрожая увольнениями, снижением заработной платы и другими административными мерами.

Для меня как министра внутренних дел это было совершенно неприемлемо. Поскольку я собирался в отпуск, мы с Мартином договорились, что он предложит Вахеру уйти в отставку. Я также сделал несколько телефонных звонков Вахеру, в которых объяснил, что если он уйдет, то это не приведет к дальнейшим ссорам.

Но тут вмешался тогдашний премьер-министр Юри Ратас. Он обнаружил, что мы ведем себя непозволительно и ворошим честного руководителя полиции. В результате этого мы с Мартином были выставлены дураками в глазах общественности. На самом деле, причина была очень серьезной – злоупотребление служебным положением, ложь, шантаж своих сотрудников. Все очень серьезные темы.

Если бы СМИ углубились в этот вопрос, и премьер-министр отказался бы от политических очков, карьера Эльмара Вахера уже закончилась бы в этот момент. Но это еще не все.

Далее. Незадолго до того, как я покинул кабинет министра внутренних дел, ко мне на стол принесли документы, свидетельствующие о нарушении процедуры закупки автомобилей для Департамента полиции и погранохраны. Обычные легковые автомобили закупались для полиции под названием автомобилей специального назначения. Я собирался начать производство, но правительство развалилось, и вся тема исчезла с повестки дня. Однако, на мой взгляд, это было грубым нарушением законодательства о закупках.

Со времен пандемии коронавируса я помню чрезмерное применение силы полицией во время демонстраций граждан.