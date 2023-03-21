Вахер и Хельдна были задержаны: прокуратура начала расследование еще осенью

«Сбор информации в уголовном производстве требует времени, и сейчас следственный орган и прокуратура дошли до стадии предъявления подозрения. На сегодняшний день мы собрали достаточно информации, и для выяснения истины необходимо добраться до следующих доказательств, а это значит, в том числе, предъявить подозрение и допросить подозреваемых», – сказала Энтсик.