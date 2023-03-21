По словам государственного обвинителя Марии Энтсик, они начали расследование дела о мошенничестве в Департаменте полиции и пограничной охраны осенью прошлого года. Оба мужчины, Эльмар Вахер и Ээрик Хельдна, были физически задержаны сегодня утром.
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Вахер и Хельдна были задержаны: прокуратура начала расследование еще осенью
Вахер и Хельдна были задержаны: прокуратура начала расследование еще осенью
«Сбор информации в уголовном производстве требует времени, и сейчас следственный орган и прокуратура дошли до стадии предъявления подозрения. На сегодняшний день мы собрали достаточно информации, и для выяснения истины необходимо добраться до следующих доказательств, а это значит, в том числе, предъявить подозрение и допросить подозреваемых», – сказала Энтсик.