Вт, 21.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Вахер и Хельдна были задержаны: прокуратура начала расследование еще осенью

Тарво Мадсен Мейнхард Пулк
Вахер и Хельдна были задержаны: прокуратура начала расследование еще осенью
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Эльмар Вахер.
Эльмар Вахер. Фото: Mihkel Maripuu

По словам государственного обвинителя Марии Энтсик, они начали расследование дела о мошенничестве в Департаменте полиции и пограничной охраны осенью прошлого года. Оба мужчины, Эльмар Вахер и Ээрик Хельдна, были физически задержаны сегодня утром.

«Сбор информации в уголовном производстве требует времени, и сейчас следственный орган и прокуратура дошли до стадии предъявления подозрения. На сегодняшний день мы собрали достаточно информации, и для выяснения истины необходимо добраться до следующих доказательств, а это значит, в том числе, предъявить подозрение и допросить подозреваемых», – сказала Энтсик.

Сегодня утром сотрудники Полиции безопасности предъявили подозрение в мошенничестве в отношении руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна, а также подозрение в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству в отношении генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.

Ключевые слова
Наверх