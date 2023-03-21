Центристская партия на заседании правления, которое начнется сегодня в 19:15, может принять решение предложить собранию партии созвать внеочередной съезд. Мэр Таллинна Михаил Кылварт поддержал бы это предложение, сообщило ERR.
Кылварт: Центристской партии нужен новый внеочередной съезд
Центристская партия получила всего 16 мест на государственных выборах, и низкий результат вызвал сомнения в том, насколько надежно положение Юри Ратаса как лидера партии. «Должна ли произойти смена руководства партии? Я думаю, что в партии, безусловно, есть такое ожидание, но я не думаю, что это следует драматизировать», - сказал Кылварт в интервью ERR на радио.
«Если партия решит, что нужно провести съезд, я не вижу в этом проблемы. Тогда у партии будет возможность решить, что будет дальше», - добавил Кылварт.
Он считает, что если вопрос о съезде будет поднят в руководстве партии, то его следует поддержать, и он скорее нужен партии.
Как Кылварт комментирует высокий уровень поддержки Михаила Стальнухина и Айво Петерсона? «Ничего не поделаешь, избиратели сделали свой выбор, и теперь мы должны сделать выводы о том, почему возникла необходимость в новой политической организации и что это означает в долгосрочной перспективе. Прежде всего, нам необходимо провести анализ того, что мы сделали не так, из-за чего не нашли достаточной поддержки», - отметил он.