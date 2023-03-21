Кылварт: Центристской партии нужен новый внеочередной съезд

Центристская партия получила всего 16 мест на государственных выборах, и низкий результат вызвал сомнения в том, насколько надежно положение Юри Ратаса как лидера партии. «Должна ли произойти смена руководства партии? Я думаю, что в партии, безусловно, есть такое ожидание, но я не думаю, что это следует драматизировать», - сказал Кылварт в интервью ERR на радио.

«Если партия решит, что нужно провести съезд, я не вижу в этом проблемы. Тогда у партии будет возможность решить, что будет дальше», - добавил Кылварт.

Он считает, что если вопрос о съезде будет поднят в руководстве партии, то его следует поддержать, и он скорее нужен партии.