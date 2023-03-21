Мадис Каллас: выбросы парниковых газов необходимо срочно ограничить

По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, уже сделанные усилия замедлили изменение климата, но их не было достаточно. «Мы можем спросить, что изменится, если климат потеплеет всего на градус или два. Если средняя мировая температура поднимется на 2 градуса, погибнут все коралловые рифы, почти одна пятая часть видов растений и насекомых лишится половины популяции, а уровень мирового океана поднимется к 2100 году почти на полметра», - сказал Каллас.

В рапорте отмечается, что превышение отметки в 2 градуса катастрофически повлияет на экономику стран - справляться с прогнозируемыми экстремальными погодными условиями будет в десятки раз дороже, чем снижение эмиссий вредных веществ с помощью новых технологий сейчас. По словам экспертов IPCC, ключевую роль играет текущее десятилетие, когда еще возможно удержать изменение климата ниже 1,5 градуса.

В Эстонии обусловленный изменениями климата рост температуры еще выше глобального среднего показателя. Поэтому в Эстонии возрастет число инвазивных видов и погодные условия станут все более экстремальными и опасными для здоровья людей и сельского хозяйства.

Цель Эстонии - сократить эмиссии вредных веществ к 2030 году. Это значит, что изменения и инвестиции требуются во всех секторах. По словам советника отдела по климату Министерства окружающей среды Реэт Ульм, экономическую деятельность и стиль жизни следует привести в соответствие с природными ограничениями.