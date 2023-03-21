Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что сообщение о том, что Департамент полиции безопасно предъявил генеральному директору Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру обвинение в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству, шокирует.
ХЕЛИР-ВАЛДОР СЕЭДЕР ⟩ Вахер был потенциально уязвим для манипуляций и шантажа в течение четырех лет
«Хотя в прошлом Вахер был уличен в сомнительных с юридической точки зрения поступках, например, в использовании кредитной карты Департамента полиции и погранохраны для покупки наушников и обуви, теперь его напрямую подозревают в совершении преступления», – отметил он.
Инцидент, лежащий в основе произошедшего, случился уже в 2019 году, а это означает, что генеральный директор Департамента полиции и погранохраны был потенциально уязвим для манипуляций и шантажа в течение четырех лет. «Это чрезвычайно серьезная угроза нашей безопасности, которую из-за безответственного поведения руководителя полиции должна расследовать Полиция безопасности», – сказал Сеэдер.
«У жителей Эстонии высокое доверие к полиции – согласно исследованию Turu-uuringute за 2021 год, 84 процента нашего населения довольны работой полиции. Подрыв этого доверия, особенно со стороны самого высокопоставленного руководителя департамента, непростителен. Исходя из должности Вахера к подозрению нужно отнестись со всей серьезностью, и если оно окажется правдой, должно быть применено самое суровое наказание, чтобы дать четкий сигнал о том, что коррупции в Эстонии нет места», – заключил Сеэдер.