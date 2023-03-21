ХЕЛИР-ВАЛДОР СЕЭДЕР ⟩ Вахер был потенциально уязвим для манипуляций и шантажа в течение четырех лет

«Хотя в прошлом Вахер был уличен в сомнительных с юридической точки зрения поступках, например, в использовании кредитной карты Департамента полиции и погранохраны для покупки наушников и обуви, теперь его напрямую подозревают в совершении преступления», – отметил он.

Инцидент, лежащий в основе произошедшего, случился уже в 2019 году, а это означает, что генеральный директор Департамента полиции и погранохраны был потенциально уязвим для манипуляций и шантажа в течение четырех лет. «Это чрезвычайно серьезная угроза нашей безопасности, которую из-за безответственного поведения руководителя полиции должна расследовать Полиция безопасности», – сказал Сеэдер.