ГАЛЕРЕЯ ⟩ Центристы выберут председателя и правление партии: грядет внеочередной конгресс

Среди так называемых таллиннских людей, о которых говорил Карилайд, самыми активными критиками Ратаса до сих пор были мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. Правление Центристской партии собралось во вторник в 19:15, чтобы проанализировать свои результаты на прошедших выборах в Рийгикогу.

Ратас отметил, что результат партии на выборах вызвал разные оценки того, почему сложилась такая ситуация и какие изменения необходимо внести. Это также обсуждалось в правлении. «Я считаю, что партии не нужно обрезать свои корни и делать кардинальные изменения из-за 16 мандатов. Тем не менее программу необходимо обновить, еще больше повысить компетентность и сосредоточить внимание не только на социальной сфере и здравоохранении, но и на экологических и экономических вопросах, а также на вопросах образования, молодежи и ее заботах», – отметил Ратас. – Конечно, наша главная сила – это социально-экономическая ось – снижение неравенства, поддержка пожилых людей и сильная региональная политика, все это должно оставаться. Важно развитие Эстонии в целом».

Ратас сказал, что партия, безусловно, допустила ошибки, их необходимо рассмотреть и вместе найти решения. В то же время необходимо понимать и ситуацию, в которой Центристская партия добилась на выборах третьего результата. «Понятно, что тема безопасности на фоне российской агрессии была принципиальной на выборах. В своих посланиях, принципах и ценностях Центристская партия четко подтверждала позиции Эстонии и Европы и подчеркивала важность помощи Украине, и это был единственно правильный путь», – сказал Ратас. Однако, по словам Ратаса, противостояние между двумя партиями оставило Центристскую партию в ситуации, когда ее посылы были недостаточно слышны на фоне соперничества. Финансовые возможности партии для предвыборной кампании были в два-три раза меньше, чем у других, что также устанавливало определенные ограничения», – считает он.