Правление Центристской партии собралось сегодня в 19:15, чтобы проанализировать результаты выборов. Хотя созыва внеочередного съезда в повестке дня нет, в течение дня были намеки, что такая возможность витает в воздухе.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что пошло не так? Правление Центристской партии собралось для оценки своих результатов на выборах
Что пошло не так? Правление Центристской партии собралось для оценки своих результатов на выборах
Заместитель председателя партии Яанус Карилайд признался днем Postimees, что от таллиннского крыла партии поступали предложения созвать внеочередной съезд и избрать на нем возможного нового лидера.
Для созыва внеочередного съезда правление должно внести в совет уполномоченных соответствующее предложение.
Среди так называемых таллиннских людей, о которых говорил Карилайд, самыми активными критиками Ратаса до сих пор были мэр Михаил Кылварт и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.