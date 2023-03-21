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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что пошло не так? Правление Центристской партии собралось для оценки своих результатов на выборах

rus.postimees.ee
Что пошло не так? Правление Центристской партии собралось для оценки своих результатов на выборах
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Правление Центристской партии собралось сегодня в 19:15, чтобы проанализировать результаты выборов. Хотя созыва внеочередного съезда в повестке дня нет, в течение дня были намеки, что такая возможность витает в воздухе.

Заместитель председателя партии Яанус Карилайд признался днем Postimees, что от таллиннского крыла партии поступали предложения созвать внеочередной съезд и избрать на нем возможного нового лидера.

Для созыва внеочередного съезда правление должно внести в совет уполномоченных соответствующее предложение.

Среди так называемых таллиннских людей, о которых говорил Карилайд, самыми активными критиками Ратаса до сих пор были мэр Михаил Кылварт и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

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