Граждане России не смогут купить недвижимость в Литве

Такой запрет включен в законопроект об ограничительных мерах в ответ на агрессию России в Украине.

Парламент принял законопроект во втором чтении 113 голосами «за», никто не проголосовал против, девять депутатов воздержались. Его еще предстоит принять в третьем чтении.

Запрет не будет распространяться на тех граждан России, которые получили разрешение на временное проживание в Литве, поскольку они не могут вернуться в Россию из-за угрозы преследования.

Законопроект также содержит положение об обнародовании названий компаний, принадлежащих литовским политикам и связанным с ними лицам, которые развивают связи с Россией и Беларусью.