Аас: судьбу общественного транспорта решают люди, которые сами им не пользуются

План формирующейся правительственной коалиции заключается в реорганизации существующей системы бесплатного общественного транспорта. При этом право бесплатного проезда будут иметь только школьники, пожилые и инвалиды.

«На самом деле деньги, которые будут поступать, совсем не помогут, потому что именно такая система уже действует в Пыхьяском центре общественного транспорта в Харью- и Рапламаа, где совершается 69 процентов всех поездок, – возразил Таави Аас. – Добавится где-то процентов 40, даже меньше, потому что даже в Пярнуском уезде бесплатно».