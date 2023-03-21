Бывший министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) прокомментировал Postimees план формирующейся коалиции сократить существующую систему бесплатного общественного транспорта. По словам Ааса, он не понимает, в чем заключается план правительства по поиску денег на и без того прозябающий общественный транспорт.
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Аас: судьбу общественного транспорта решают люди, которые сами им не пользуются
Аас: судьбу общественного транспорта решают люди, которые сами им не пользуются
План формирующейся правительственной коалиции заключается в реорганизации существующей системы бесплатного общественного транспорта. При этом право бесплатного проезда будут иметь только школьники, пожилые и инвалиды.