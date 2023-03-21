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Аас: судьбу общественного транспорта решают люди, которые сами им не пользуются

Маргус Паалисте
, журналист
Аас: судьбу общественного транспорта решают люди, которые сами им не пользуются
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Таави Аас и Кая Каллас.
Таави Аас и Кая Каллас. Фото: Madis Veltman

Бывший министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) прокомментировал Postimees план формирующейся коалиции сократить существующую систему бесплатного общественного транспорта. По словам Ааса, он не понимает, в чем заключается план правительства по поиску денег на и без того прозябающий общественный транспорт.

План формирующейся правительственной коалиции заключается в реорганизации существующей системы бесплатного общественного транспорта. При этом право бесплатного проезда будут иметь только школьники, пожилые и инвалиды.

«На самом деле деньги, которые будут поступать, совсем не помогут, потому что именно такая система уже действует в Пыхьяском центре общественного транспорта в Харью- и Рапламаа, где совершается 69 процентов всех поездок, – возразил Таави Аас. – Добавится где-то процентов 40, даже меньше, потому что даже в Пярнуском уезде бесплатно».

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