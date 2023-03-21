Порнозведа и президент: кто такая Сторми Дэниелс и почему ее слова о Трампе могут повлиять на президентские выборы в США

В 2010 году Дэниелс публично заявляла о намерении баллотироваться в Сенат США от штата Луизиана, однако вскоре отказалась от этих планов - поскольку, по ее собственным словам, многие избиратели попросту отказывались воспринимать ее кандидатуру всерьез.

В чем она обвиняет Трампа?

История взаимоотношений Сторми с будущим президентом началась в июле 2006 года, когда Трамп и не помышлял о переезде в Белый дом, довольствуясь ролью состоятельного бизнесмена и харизматичного ведущего популярных телешоу.

Сторми Дэниелс. Фото: Getty Images

Именно тогда, по словам Дэниелс, состоялась их первая встреча - на благотворительном турнире по гольфу, проходившем в курортной зоне у берегов озера Тахо, на стыке штатов Калифорния и Невада.

В 2011 года она дала изданию In Touch Weekly интервью, полный текст которого был опубликован лишь в январе 2018-го. Там она, в частности, рассказывает, как Трамп пригласил ее на ужин и она зашла за ним в его номер.

«Он растянулся на диване, смотрел телевизор или что-то такое, - вспоминала она в интервью. - Надеты на нем были пижамные штаны».

Дэниелс утверждает, что прямо там же, в номере отеля, пара занялась сексом - что сам Трамп, по словам своего адвоката, категорически отрицает.

Если рассказ актрисы соответствует действительности, всего за четыре месяца до описываемых событий в семье Трампов родился последний ребенок - младший сын Бэррон.