Рейнсалу в Киеве: Россия должна оплатить компенсацию причиненного ущерба

Рейнсалу обсудил со Стефанчуком повышение цены войны для России, в том числе дополнительные санкции и снижение ценового потолка на нефть.

«Вчера на встрече с моими коллегами по ЕС в Брюсселе я призвал быстро продолжать работу над дополнительными санкциями, в том числе понижением ценового потолка на нефть, чтобы перекрыть краны, которыми Россия финансирует агрессию в Украине», – сказал Рейнсалу. По его словам, постоянно растет проблема уклонения от санкций и ЕС прилагает совместные усилия, чтобы препятствовать этому.

На встрече также обсуждался путь Украины в ЕС и НАТО. «Эстония всесторонне поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО и мы готовы поделиться опытом, чтобы ускорить этот процесс», – сказал Рейнсалу и выразил надежду, что главы МИД НАТО рассмотрят перспективу вступления Украины на предстоящей 4 и 5 апреля в Брюсселе встрече.

На встрече с Найемом обсуждались способы, которыми Эстония и другие страны-партнеры смогли бы наиболее эффективно помочь Украине восстановить разрушенные российскими ракетами здания.

«Россия бесчеловечными нападениями на гражданскую инфраструктуру Украины причинила огромный ущерб и Россия должна оплатить компенсацию причиненного ущерба», – сказал Рейнсалу. Он также представил Найему обзор работы, проделанной Эстонией для того, чтобы найти способ использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

«Я приветствую сформированную ЕС рабочую группу, которая ищет способы использования замороженных российских активов, но нам нужны практические решения и конкретные шаги», – сказал Рейнсалу.