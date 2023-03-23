Кристина Каллас: договорились о реформе здравоохранения и введении местных налогов

Разумеется, будет обсуждаться и тема налогового порога в 1200 евро. На данный момент получатели зарплат размером от 1200 до 2000 евро платят больше всех налогов. К ним относятся учителя, спасатели и многие другие. Считаю, что это несправедливо! Проблему надо решать.

– Партия реформ обещает отмену порога в 1200 евро и единую налоговую ставку в 20% для всех…

– Посмотрим, к чему мы придем.

– Возможно ли повышение НСО или введение налога на оборонные нужды?

– Ни один из партнеров по коалиции не выносил на повестку дня повышение НСО. Считаю, что при такой инфляции это будет большим ударом для самой уязвимой части населения.

Что касается расходов на оборону, то на чаше весов новый налог или новый кредит.

Существенного повышения налогов наше население не выдержит. Повышать можно только те налоги, которые окажутся менее болезненными для населения. Например, налог на азартные игры, который не менялся 10 лет. Возможно, что стоит сделать услуги вытрезвителя платными: выставлять счета тем, кто провел в нем ночь. Как бы то ни было, это совсем небольшие доходы для бюджета. Исправить положение поможет только рост экономики. Новая коалиция должна следить за тем, чтобы наши предприятия сильно не пострадали от кризиса. Эстония слишком мало поддерживает своих бизнесменов на фоне других стран ЕС.