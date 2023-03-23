Кристина Каллас: договорились о реформе здравоохранения и введении местных налогов
Повышение НСО – слишком болезненная мера
На оборону нужен новый налог или кредит
Серопаспортников не лишат права голоса
Отмена бесплатного общественного транспорта в уездах – это только начало? Что еще предпримет потенциальная коалиция? Станет ли более справедливой налоговая система?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире участник переговоров по созданию нового правительства, вице-председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас.
Выдержки из беседы:
– Какие перемены, обещанные «Ээсти 200», реализуемы в новой коалиции?
– Для нас важнее всего договориться о больших долгосрочных реформах. Это касается системы здравоохранения, госуправления, уменьшения бюрократии, оцифровки госуслуг, планирования зеленого перехода.
По части реформы здравоохранения мы уже договорились.
– О чем именно?
– Необходимо слить воедино социальную сферу и здравоохранение, чтобы помощь стала доступнее для населения. Это позволит избежать излишней беготни и бюрократии, с которой жителям Эстонии приходится сталкиваться ежедневно.
– Один из двух постов министров (социальных дел и здравоохранения) тоже будет упразднен?
– Это не вопрос одного или двух портфелей. Это вопрос доступности услуг и экономии ресурсов. Естественно, что за социальную сферу и здравоохранение должен отвечать один министр, а рынок труда нужно перевести в зону ответственности Минэкономики.
Зачем министру социальных дел заниматься вопросами рынка труда? Это компетенция министра экономики. Так что здесь реформы неизбежны. Конкретных решений, правда, пока нет. Многое будет зависеть от возможностей госбюджета.
– Станет ли справедливее налоговая система?
– Перемены неизбежны. Нынешняя налоговая система работает неэффективно.
На повестке дня – введение местных налогов; новая коалиция может предоставить такую возможность местным самоуправлениям.
Речь идет о туристическом налоге, налоге на борьбу с пробками на дорогах, налоге за уборку снега, земельном налоге под бизнес-площади и т.д. Думаю, что это решение будет принято.
Разумеется, будет обсуждаться и тема налогового порога в 1200 евро. На данный момент получатели зарплат размером от 1200 до 2000 евро платят больше всех налогов. К ним относятся учителя, спасатели и многие другие. Считаю, что это несправедливо! Проблему надо решать.
– Партия реформ обещает отмену порога в 1200 евро и единую налоговую ставку в 20% для всех…
– Посмотрим, к чему мы придем.
– Возможно ли повышение НСО или введение налога на оборонные нужды?
– Ни один из партнеров по коалиции не выносил на повестку дня повышение НСО. Считаю, что при такой инфляции это будет большим ударом для самой уязвимой части населения.
Что касается расходов на оборону, то на чаше весов новый налог или новый кредит.
Существенного повышения налогов наше население не выдержит. Повышать можно только те налоги, которые окажутся менее болезненными для населения. Например, налог на азартные игры, который не менялся 10 лет. Возможно, что стоит сделать услуги вытрезвителя платными: выставлять счета тем, кто провел в нем ночь. Как бы то ни было, это совсем небольшие доходы для бюджета. Исправить положение поможет только рост экономики. Новая коалиция должна следить за тем, чтобы наши предприятия сильно не пострадали от кризиса. Эстония слишком мало поддерживает своих бизнесменов на фоне других стран ЕС.
– Какова позиция «Ээсти 200» по негражданам? Как решится вопрос о лишении их избирательного права на местных выборах?
– Пока этот пункт в повестку дня не внесен. «Ээсти 200» считает, что вопрос о лишении права голоса может быть поднят только в отношении граждан России. Мы не говорим о серопаспортниках и гражданах третьих стран (за исключением граждан РФ – прим.ред.).
– Чем компенсируют отмену бесплатного общественного транспорта в уездах?
– Я бы не назвала это отменой. Скорее, это следует назвать реформой. Смотреть нужно не на то, платно или бесплатно, а на то, чтобы пользователи бесплатного общественного транспорта, включая пенсионеров и школьников, могли без проблем доехать в пункт назначения. Речь идет о том, чтобы автобусы, поезда и паромное сообщение работали как единое целое. Важно, чтобы из Нарвы до Сааремаа можно было бы добраться без проблем.
Расходы государства на общественный транспорт не сокращаются, они будут пущены в реформу.
К сожалению, бесплатный транспорт не смог вытеснить автомобили из общественного пространства. Жителям Эстонии по-прежнему не обойтись без автомобиля, им приходится тратить немало денег на топливо и т.д.
Транспорт по-прежнему останется бесплатным для пенсионеров и школьников. Мы надеемся, что доступность транспорта для сельских жителей улучшится. Вместо того, чтобы гонять пустые автобусы, будет запущена услуга «транспорт по требованию».
– Как назначение спецпредставителя по Ида-Вирумаа укладывается в контекст борьбы с бюрократией, провозглашенной «Ээсти 200»?
– Решено, что в Ида-Вирумаа будет работать спецпредставитель, комиссия или бюро, которые будут представлять интересы правительства на месте. В ближайшие четыре года в регион будут направлены огромные инвестиции: 350 млн евро из фонда справедливого перехода, 50 млн евро на переход на эстонский язык обучения. Немалые средства будут инвестированы и в инфраструктуру региона. Все эти деньги нужно суметь использовать на месте, и в этом вопросе представителям региона важно сработаться с государством. Спецпредставитель будет помогать Ида-Вирумаа распределять инвестиции.
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Чем компенсируют отмену бесплатного транспорта в уездах?
Есть ли деньги на строительство шоссе и железных дорог?