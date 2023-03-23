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Студия Postimees: таких ли перемен ждет общество?

Кристина Каллас в эфире в 14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: таких ли перемен ждет общество?
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Отмена бесплатного общественного транспорта в уездах – это только начало? Что еще предпримет потенциальная коалиция? Станет ли справедливее налоговая система?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире участник переговоров по созданию нового правительства, вице-председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас. Смотрите прямой эфир в 14:00!

  • Чем компенсируют отмену бесплатного транспорта в уездах?
  • Есть ли деньги на строительство шоссе и железных дорог?
  • Какие перемены, обещанные «Ээсти 200», реализуемы?
  • Станет ли справедливее налоговая система?
  • Возможно ли повышение НСО или введение новых налогов?
  • Какие еще льготы населению могут быть отменены?
  • Урезание расходов за счет слабых – это неизбежность?
  • Какова позиция «Ээсти 200» по негражданам?
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