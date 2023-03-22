Согласно данных опроса за последних четыре недели, в первую четверку рейтинговой таблицы политических партий входят Партия реформ, Эстонская консервативная народная партия (EKRE), Центристская партия и «Ээсти 200». Причем поддержка EKRE и Центристской партии снижается, а число сторонников «Ээсти 200» растет.
Рейтинги: популярность EKRE снижается, поддержка «Ээсти 200» продолжает расти
Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 29,3 процента, Консервативную народную партию Эстонии - 17,9 процента, а Центристскую партию - 15,7 процента граждан, имеющих право голоса. Поддержка Партии реформ не изменилась в течение недели, поддержка EKRE упала на один процентный пункт, поддержка Центристской партии также снизилась на один процентный пункт.
За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с 14,4%, Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 9,5% и «Отечество» с 8,1%. Поддержка «Ээсти 200» увеличилась за неделю на 1,3 процентных пункта, а поддержка соцдемов — на 1,4 процентных пункта.
По итогам прошлой недели Партию реформ поддерживают 29,3 процента, EKRE – 17,1 процента, а «Ээсти 200» – 15,5 процента граждан, имеющих право голоса. За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 14,2 процента, СДПЭ с 11,9 процента и «Отечество» с 7,5 процента.
В опросах, проведенные исследовательской компанией Norstat 20.02-27.02, 27.02-03.03, 07.03-13.03 и 14.03-20.03, приняли участие 4000 граждан Эстонской Республики в возрасте 18 лет и старше.