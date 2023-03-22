Рейтинги: популярность EKRE снижается, поддержка «Ээсти 200» продолжает расти

Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 29,3 процента, Консервативную народную партию Эстонии - 17,9 процента, а Центристскую партию - 15,7 процента граждан, имеющих право голоса. Поддержка Партии реформ не изменилась в течение недели, поддержка EKRE упала на один процентный пункт, поддержка Центристской партии также снизилась на один процентный пункт.

За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с 14,4%, Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 9,5% и «Отечество» с 8,1%. Поддержка «Ээсти 200» увеличилась за неделю на 1,3 процентных пункта, а поддержка соцдемов — на 1,4 процентных пункта.

По итогам прошлой недели Партию реформ поддерживают 29,3 процента, EKRE – 17,1 процента, а «Ээсти 200» – 15,5 процента граждан, имеющих право голоса. За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 14,2 процента, СДПЭ с 11,9 процента и «Отечество» с 7,5 процента.