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Кылварт выдвинет свою кандидатуру в председатели Центристской партии

rus.postimees.ee
Кылварт выдвинет свою кандидатуру в председатели Центристской партии
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Mihkel Maripuu

Мэр Таллинна и заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт выдвинет свою кандидатуру на пост лидера центристов на внеочередном съезде партии, пишет Rus.ERR.

«Я готов выдвинуть свою кандидатуру», – заявил Кылварт в среду в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

«На данный момент это еще не программное заявление. Разумеется, я прежде всего объявлю об этом решении своим коллегам по партии, но говорить сейчас, что еще немного подумаю, посмотрим, что будет, - это я не буду сейчас делать», – сказал Кылварт.

По словам мэра Таллинна, он не собирается «захватывать» партию, выдвигая свою кандидатуру на выборах, и не считает такой подход правильным.

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