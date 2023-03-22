Мэр Таллинна и заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт выдвинет свою кандидатуру на пост лидера центристов на внеочередном съезде партии, пишет Rus.ERR.
Кылварт выдвинет свою кандидатуру в председатели Центристской партии
Кылварт выдвинет свою кандидатуру в председатели Центристской партии
«Я готов выдвинуть свою кандидатуру», – заявил Кылварт в среду в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.
«На данный момент это еще не программное заявление. Разумеется, я прежде всего объявлю об этом решении своим коллегам по партии, но говорить сейчас, что еще немного подумаю, посмотрим, что будет, - это я не буду сейчас делать», – сказал Кылварт.
По словам мэра Таллинна, он не собирается «захватывать» партию, выдвигая свою кандидатуру на выборах, и не считает такой подход правильным.
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