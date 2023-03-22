Карл Себастиан Дремлюга стал лучшим лыжником этого сезона

Руководитель таллиннского этапа Кубка мира Роберт Пеэтс так охарактеризовал 750-метровую лыжную трассу Певческого поля, которую спортсменам нужно было преодолеть дважды:

«Тут можно отдохнуть от силы три секунды. Подъем очень сложный, перепад высоты составляет 25 метров. Также здесь имеется очень крутой участок, который относится к категории С. Так что на этой трассе необходимо очень серьезно работать. А когда поднимаешься, то за монументом Густаву Эрнесаксу есть ровный участок 50-60 м, на котором определяются сильнейшие. На спуске также необходимо все время работать».

Воспитанник Аско Саарепуу Карл Себастиан Дремлюга уже в квалификации показал сильное выступление и, заняв 25 место, обеспечил себе место в четвертьфинале. Занявшему первое место в квалификации французу Лукасу Шанава он уступил лишь шесть секунд.

В четвертьфинале эстонцу составили конкуренцию бывший чемпион мира итальянец Федерико Пеллегрино, француз Жюль Шаппас, норвежец Синдре Бьорнестад Скар, немец Аниан Зоссау и финн Лаури Вуоринен.

Дремлюга смело начал гонку и не пускал конкурентов вперед. На подъеме последнего круга эстонец чуть отстал, но при поддержке домашней публики сумел вырваться вперед и оставить немца и финна позади.

Это означало, что эстонец, четвертым пересекший финишную черту, занял 18-е место в спринте произвольной техникой на эстонском этапе Кубка мира. Год назад его лучшим результатом на соревнованиях высшего уровня было 42-е место в классическом спринте. Благодаря нынешнему результату Дремлюга стал лучшим лыжником Эстонии в этом сезоне, поскольку он превзошел результат Мартина Химма (20-е место в классической гонке в Рука).