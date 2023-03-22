Бесплатный уездный общественный транспорт будет отменен

А именно, создаваемая коалиция планирует провести реформу, которая включает, например, единую билетную систему и преобразование всей транспортной системы на основании спроса.

При этом уездный общественный транспорт должен стать платным, а бесплатно смогут ездить только пожилые люди, люди с особыми потребностями и дети. «Другие могли бы заплатить за билет», - сказала представитель Партии реформ Кая Каллас.