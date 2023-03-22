Ср, 22.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Бесплатный уездный общественный транспорт будет отменен

Тарво Мадсен
, журналист
Бесплатный уездный общественный транспорт будет отменен
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Кая Каллас на пресс-конференции.
Кая Каллас на пресс-конференции. Фото: Konstantin Sednev

В начале недели на коалиционных переговорах обсуждались вопросы здравоохранения, транспорта и энергетики. В качестве одного из основных вопросов Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Ээсти 200» решили пересмотреть систему общественного транспорта.

А именно, создаваемая коалиция планирует провести реформу, которая включает, например, единую билетную систему и преобразование всей транспортной системы на основании спроса.

При этом уездный общественный транспорт должен стать платным, а бесплатно смогут ездить только пожилые люди, люди с особыми потребностями и дети. «Другие могли бы заплатить за билет», - сказала представитель Партии реформ Кая Каллас.

Ключевые слова
Наверх