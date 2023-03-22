В начале недели на коалиционных переговорах обсуждались вопросы здравоохранения, транспорта и энергетики. В качестве одного из основных вопросов Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Ээсти 200» решили пересмотреть систему общественного транспорта.
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Бесплатный уездный общественный транспорт будет отменен
Бесплатный уездный общественный транспорт будет отменен
А именно, создаваемая коалиция планирует провести реформу, которая включает, например, единую билетную систему и преобразование всей транспортной системы на основании спроса.
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