Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил в утренней программе на радио Kuku, что по коалиционному договору в Тапа будет создан оборонно-промышленный комплекс.
Певкур: в соответствии с коалиционным соглашением в Эстонии появится оборонно-промышленный комплекс
Что вы думаете о высказывании Меэлиса Ойдсалу о необходимости строительства в Тапа оборонно-промышленного комплекса? «Мне кажется, что Меэлис Ойдсалу уже видел текст коалиционного соглашения, мы прописали в нем аналогичную идею. В Эстонии могла бы быть такая территория, где можно было бы объединить различные предприятия оборонной промышленности. Они должны быть где-то рядом с нашей воинской частью - предположительно в Тапа, где находится первая пехотная бригада и где можно будет протестировать», - ответил Певкур.
Евросоюз достиг договоренности, что в течение года в Украину будет отправлен один миллион единиц боеприпасов. «Это было предложение Эстонии, если посмотреть на обычную процедуру ЕС, мы совершили подвиг. Вся команда, которая для этого много работала, нуждается в большом признании», - сказал министр Певкур.
«Нашей целью был один миллион снарядов в течение этого года, но здесь есть несколько факторов: производственные мощности, возможности на собственных складах стран, логистика, собственные возможности Украины использовать их все и т. д. Это исторический момент в том смысле, что если вы получаете решение в ЕС за пять недель - это экстраординарно», - сказал Певкур. Он добавил, что не приходится сомневаться в том, нужно ли это Украине.
Певкур подтвердил, что Россия значительно превосходит Украину по пускам ракет. «Количество боеприпасов, которые израсходованы, большое, к сожалению, погибает и большое количество людей - это борьба за свободу и свободный мир», - сказал Певкур.
Мощности оборонной промышленности ЕС не очень высоки? «Это была очень большая часть предложения. Еще одна важная часть заключалась в том, чтобы запустить промышленность ЕС. За последние 30 лет дефицит был колоссальным», - ответил Певкур. Он добавил, что, например, Эстония в прошлом году у одной европейской оборонной компании купила всю продукцию за год-два. «Я очень надеюсь, что с теми решениями, которые были приняты в ЕС, промышленность также увидит, что выбора нет», - сказал Певкур.
Что мы можем далее сделать для помощи Украине? «Миллион снарядов - это политическое решение, теперь их надо реально доставить на место. Это, в свою очередь, требует больших усилий как со стороны ЕС, так и со стороны производителей», - ответил Певкур. По его словам, это политическое соглашение хорошее, но он еще в понедельник сказал, что уже нужно было бы отправить первую партию в Украину.