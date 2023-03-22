Певкур: в соответствии с коалиционным соглашением в Эстонии появится оборонно-промышленный комплекс

Что вы думаете о высказывании Меэлиса Ойдсалу о необходимости строительства в Тапа оборонно-промышленного комплекса? «Мне кажется, что Меэлис Ойдсалу уже видел текст коалиционного соглашения, мы прописали в нем аналогичную идею. В Эстонии могла бы быть такая территория, где можно было бы объединить различные предприятия оборонной промышленности. Они должны быть где-то рядом с нашей воинской частью - предположительно в Тапа, где находится первая пехотная бригада и где можно будет протестировать», - ответил Певкур.

Евросоюз достиг договоренности, что в течение года в Украину будет отправлен один миллион единиц боеприпасов. «Это было предложение Эстонии, если посмотреть на обычную процедуру ЕС, мы совершили подвиг. Вся команда, которая для этого много работала, нуждается в большом признании», - сказал министр Певкур.

«Нашей целью был один миллион снарядов в течение этого года, но здесь есть несколько факторов: производственные мощности, возможности на собственных складах стран, логистика, собственные возможности Украины использовать их все и т. д. Это исторический момент в том смысле, что если вы получаете решение в ЕС за пять недель - это экстраординарно», - сказал Певкур. Он добавил, что не приходится сомневаться в том, нужно ли это Украине.