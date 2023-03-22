Хутор в Виймси: свой причал, новый дом, возможность дальнейшей застройки участка

На участке площадью 3200 м2 находятся построенный всего десять лет назад превосходный бревенчатый дом, большой сарай и навес. За удовольствие владеть такой недвижимостью придется выложить 450 000 евро!

Дом состоит из большой кухни-гостиной с камином, двух спален, гардеробной, ванной комнаты с баней, туалета и просторной солнечной террасы. Жилище обогревается новым насосом «воздух-воздух» и печью-камином. Летом в доме царит приятная прохлада, а зимой - очень тепло.

Согласно объявлению, собственники дома до сих пор не получили разрешение на эксплуатацию, но сделали это умышленно, так как, опять же, судя по объявлению, благодаря этому на участке можно построить еще один дом. Также, при желании и необходимости, есть возможность разделить участок на две части и строить дом уже на отдельной недвижимости.