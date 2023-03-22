На улице Смуули в Курессааре 28 февраля произошел несчастный случай на производстве, в результате которого человек получил тяжелые травмы.
Несчастный случай на производстве: работник серьезно пострадал, потребовалась ампутация
Несчастный случай на производстве: работник серьезно пострадал, потребовалась ампутация
Насколько известно Saarte Hääl, во время работ по замене водопровода и канализации работник попал под экскаватор, и в результате этого ему потребовалась ампутация.
«В настоящее время дело находится в стадии расследования и более точно описать ситуацию невозможно», - сказала специалист по коммуникациям отдела профилактики и информации Трудовой инспекции Каролин Лийз Тамм.
По словам специалиста по дорогам отдела экономики и управления Сааремааской волостной управы Тоомаса Рауна, перенос сроков работ на улице Смуули никак не связан с несчастным случаем. «Речь шла о технических проблемах, для решения которых потребовалось больше времени», - прокомментировал Раун.
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