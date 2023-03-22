Несчастный случай на производстве: работник серьезно пострадал, потребовалась ампутация

Насколько известно Saarte Hääl, во время работ по замене водопровода и канализации работник попал под экскаватор, и в результате этого ему потребовалась ампутация.

«В настоящее время дело находится в стадии расследования и более точно описать ситуацию невозможно», - сказала специалист по коммуникациям отдела профилактики и информации Трудовой инспекции Каролин Лийз Тамм.