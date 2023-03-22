НА КУХНЕ ⟩ Пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Артур Захаров: какова вероятность распространения войны на страны Балтии

Можно ли говорить о том, что война в Украине повлияла на перевооружение стран-членов Северо-Атлантического блока? Почему мы тратим на оборону больше, чем другие страны-члены НАТО, и какие изменения на фоне войны в Украине произошли у нас в сфере гражданской обороны, в системе военного образования и подготовки резервистов? На эти и другие вопросы журналисту Rus.Postimees Денису Антонову в передаче «На кухне» отвечает специалист по коммуникации Сил обороны Эстонии Артур Захаров.