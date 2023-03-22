Пресс-секретарь Сил обороны Захаров: Эстония всегда была для России мишенью

- Но мы идем впереди многих стран НАТО, которые выделяют лишь 2 процента ВВП, у нас в этом году 2,8 процента, в следующем году больше 3 процентов. Это продиктовано тем, что мы стараемся еще больше себя защитить, потому что рядом Россия, или потому, что мы более уязвимы в обороне?

Здесь политики отрабатывают определенный политический запрос от людей, которые хотят чувствовать себя в безопасности. Исходя из того мандата, который политики получают в ходе выборов, они и увеличивают финансирование Сил обороны. Что касается, на что эти деньги пойдут, то согласно бюджету, который может поменяться, все идет по десятилетней программе развития вооруженных сил. Отличие в том, что все ускорилось. Мы собираемся покупать Himars, новые системы ПВО, дроны, противокорабельные ракеты и мины, современное стрелковое вооружение. Последняя десятилетняя программа развития вооружения была написана в 2021 году. Изменений много, и не только у нас, но и у соседей. Латвия, после начала войны в Украине возвратила военный призыв.

Захаров рассказывает о планах Сил обороны Эстонии покупать Himars, новые системы ПВО, дроны, противокорабельные ракеты и мины, современное стрелковое вооружение. Фото: Pm

- На фоне военной агрессии России против Украины, какие изменения произошли у нас в сфере гражданской обороны, в системе военного образования и подготовки резервистов?