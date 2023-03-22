Глава сообщества венгров Киева о притеснениях нацменьшинств, языковой политике и политиках-крикунах

Сиярто - партийный крикун. Он постоянно талдычит о якобы притеснениях венгерской общины в Украине, хотя украинским венграм очевидно, что вообще не понимает, о чем говорит. Я от него в Facebook отписался. У меня просто не было моральных сил, я не смог читать ту ерунду, которую он там пишет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (слева) и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто (справа). 2023 Фото: Facebook

- Как к происходящему относится венгерская оппозиция. Они верят, что на выборах, законным демократическим путем, можно поменять власть в Венгрии?

- О необходимости смены власти говорят все больше. Я недавно беседовал с венгерской писательницей, общественным деятелем Ритой Перинтфолви. Она - активная противница политики «Фидес» и очень влиятельный лидер мнений. Рита сказала, что сейчас оппозиция вряд ли способна сменить Орбана, так как раздроблена и очень слаба.

Рита Перинтфолви считает, что движение за обновление начнется не сверху, а снизу, то есть будет инициировано народом. Уже создаются «круги свободы», то есть сообщества, где люди, желающие перемен в обществе, собираются вместе и обсуждают политку. При чем это не политики, это обычные люди, интеллигенция: преподаватели, профессора, врачи, которые делятся своими мыслями. Рано или поздно они начнут процесс объединения.

Рита Перинтфолви в Andrássy Universität, Budapest. 2017 г. Фото: Facebook