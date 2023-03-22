Картинки с выставки: сантехника нового поколения

Новая коллекция для ванных комнат Antao от Villeroy & Boch также следует этому принципу, идеально обыгрывая несовершенную форму капли росы. Особенность коллекции заключается в том, что поскольку в природе не бывает двух одинаковых капель росы, для каждого размера раковины в серии была создана отдельная форма.

Фото: Villeroy & Boch

При создании коллекции вдохновением для дизайнеров дизайнерской студии kaschkasch послужила капля утренней росы, и именно этот элемент объединяет всю сантехнику серии - от мебели до смесителей. Форма капли росы наиболее четко видна в несколько ассиметричных накладных раковинах. Помимо придания предметам оригинального дизайна, органическая асимметрия обеспечивает и функциональные преимущества. С раковиной идеально сочетается смеситель, обладающий мягкими контурами капельки росы.

Фото: Villeroy & Boch

В производстве мебели коллекции использованы натуральные материалы и гармонично подобраны цвета. «Утренние ритуалы в ванной комнате вполне можно сравнить с прогулкой по лесу, которая дарит ощущение душевного покоя и равновесия на весь день», - считают создавшие коллекцию дизайнеры Себастьян Шнайдер и Флориан Каллус. Среди других поверхностей из натуральных материалов, оформленных в модных цветах, в ассортименте мебели Antao также предлагается натуральное дерево - медовый дуб и теплый орех, а также каменная поверхность из природного мрамора Боттичино. Ящики шкафов имеют светодиодную подсветку, позволяя хорошо видеть все необходимое.

Фото: Villeroy & Boch