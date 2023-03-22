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Финские СМИ окрестили этап Кубка мира в Таллинне гонкой на выживание

rus.postimees.ee
Финские СМИ окрестили этап Кубка мира в Таллинне гонкой на выживание
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Этап Кубка мира по лыжным гонкам на Певческом поле.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам на Певческом поле. Фото: Mihkel Maripuu

В Таллинне завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам, который проходил на Певческом поле. Захватывающие состязания очень не понравились финнам, которые назвали их гонкой на выживание.

Первые места в женском и мужском зачетах заняли норвежцы – Кристине Ставаас Скистад и Йоханнес Клэбо.

В Таллинне для спортсменов была подготовлена сложная трасса, с которой далеко не все смогли справиться. Было очень много падений. В мужском полуфинале Эвен Нортуг при падении сломал лыжную палку.

Финское издание Iltalehtiназвало таллиннский этап Кубка мира гонкой на выживание. Именно так охарактеризовал соревнования финский эксперт Юсси Эскола, который комментировал в эфире Viaplay лыжную гонку.

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