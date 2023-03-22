В Таллинне завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам, который проходил на Певческом поле. Захватывающие состязания очень не понравились финнам, которые назвали их гонкой на выживание.
Финские СМИ окрестили этап Кубка мира в Таллинне гонкой на выживание
Финские СМИ окрестили этап Кубка мира в Таллинне гонкой на выживание
Первые места в женском и мужском зачетах заняли норвежцы – Кристине Ставаас Скистад и Йоханнес Клэбо.
В Таллинне для спортсменов была подготовлена сложная трасса, с которой далеко не все смогли справиться. Было очень много падений. В мужском полуфинале Эвен Нортуг при падении сломал лыжную палку.
Финское издание Iltalehtiназвало таллиннский этап Кубка мира гонкой на выживание. Именно так охарактеризовал соревнования финский эксперт Юсси Эскола, который комментировал в эфире Viaplay лыжную гонку.
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