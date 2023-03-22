Нина Петрыкина накануне выступления: выйду на лед и буду делать свою работу

«В голове вертелось множество мыслей, - сказала она в интервью ERR. – Но я перестала об этом думать, просто выйду и сделаю свою работу. В этом сезоне было сложно привести себя в наилучшу форму, потому что у меня период роста. Не все сразу получается, но я пытаюсь. Но жизнь без трудностей скучна».