Фигуристка Нина Петрыкина, занявшая на прошедшем в январе чемпионате Европы шестое место – лучший результат в эстонском фигурном катании за всю историю, относится к чемпионату мира с умеренным оптимизмом.
Нина Петрыкина накануне выступления: выйду на лед и буду делать свою работу
Нина Петрыкина накануне выступления: выйду на лед и буду делать свою работу
«В голове вертелось множество мыслей, - сказала она в интервью ERR. – Но я перестала об этом думать, просто выйду и сделаю свою работу. В этом сезоне было сложно привести себя в наилучшу форму, потому что у меня период роста. Не все сразу получается, но я пытаюсь. Но жизнь без трудностей скучна».
Сегодня в японском городе Сайтама начинаетс я чемипионат мира по фигурному катанию. Программа начнется с выступления фигуристок-одиночниц. Нина Петрыкина представит короткую программу в 12.56 по эстонскому времени, она выйдет на лед шестым номером пятой разминки.