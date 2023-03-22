Многих встревожила Директива об энергоэффективности зданий, согласно которой к 2033 году все жилые дома должны получить класс энергоэффективности не ниже D. Готовы ли к этому кошельки людей, насколько работы поддержит государство, и сможем ли мы вообще за столь короткий срок отремонтировать здания в подобном масштабе?
Амбициозные цели реконструкции жилых домов могут быть достигнуты только при наличии общего электрического баланса
Только что завершенная перепись общественных и жилых помещений установила, что жилища людей в Эстонии расположены в общей сложности более чем в 180 000 зданий. Среднее такое здание построено в 1965 году.
Это означает, что здания жителей страны не имеют энергетической маркировки. В крупных городах действующей системе поддержки Kredex удалось побудить некоторые квартирные товарищества отремонтировать свои дома, но трудно представить, что всего через несколько лет каждый жилой дом в Эстонии станет энергоэффективным – как крупное квартирное товарищество в Ласнамяэ, так и, например, хутор одинокой бабушки, живущей среди лесов Валгамаа.
Проверка, проведенная два года назад Государственным контролем, показала, что даже для достижения более мягкой цели, чем предусмотрено директивой, нам придется каждый год обновлять во много раз больше жилых домов, чем до сих пор.
Самое парадоксальное, что, с одной стороны, государство и Европарламент выдвигают требования, а с другой стороны, позволяющие находить решения шаги выполняются очень медленно и лишь после серьезного лоббирования. Так как же разрешить ситуацию? Свое видение пути ее решения есть у Магно Куре, представителя Smartecon OÜ, производящего парки солнечных батарей.
Понятно, что в ближайшее время мы не сможем отремонтировать каждое здание в Эстонии. В конечном счете, однако, важен энергетический баланс страны в целом. Это означает, что если какое-то здание не реконструируется, то другое должно быть настолько эффективным - и даже энергетически позитивным - чтобы компенсировать энергопотребление неэффективного здания. Лучшим вариантом является создание общего положительного энергетического баланса, а здесь, в свою очередь, самым быстрым и эффективным решением является солнечная энергия.
Одним из вариантов было бы создание отдельных небольших регионов, каждый из которых имел бы собственную цель в том, что касается энергетического баланса. Некоторые здания старые и не ремонтировались или их вообще невозможно отремонтировать так, чтобы они были достаточно эффективными. Однако если в том же регионе существуют здания с положительным энергетическим балансом, то есть производящие энергию, например, с помощью солнечных батарей, в конечном итоге они могут уравновешивать друг друга. В Smartecon мы специализируемся на строительстве парков солнечных батарей для крупных зданий и застройщиков, и видим, насколько эффективна рентабельность солнечной энергии, если ее использование запланировано изначально.
Например, на крыше центра DEPO в Таллинне установлен один из крупнейших солнечных парков мощностью 1400 кВт. В противном случае достичь достаточной энергоэффективности подобного проекта было бы просто немыслимо.
Иными словами, солнечные панели и солнечные парки существенно помогли бы в достижении целей принятой директивы. Но, к сожалению, есть существенное препятствие, о котором говорят уже годами – неспособность государства гарантировать достаточную для создания солнечных парков сетевую мощность. Если мы вообще хотим достичь поставленных целей, то пропускной способностью сети нужно заняться немедленно!
При наличии достаточной сетевой мощности можно было бы, например, решить проблемы в районах, где население беднее и ремонт ему не по карману.
Если инвесторы и девелоперы создадут достаточное количество солнечных парков, возможно, физически обновлять все дома не потребуется. Или же, если здание останется пустым или люди переедут, солнечная панель, вносящая вклад в общий энергетический баланс, все равно останется в этом районе.
В том, что касается утепления пассивных домов, Эстония должна срочно создать возможности и готовность, чтобы застройщики и инвесторы могли производить энергию более активно. В противном случае мы не сможем выполнить директиву Европарламента даже спустя десятилетия после истечения срока.