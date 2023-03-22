Амбициозные цели реконструкции жилых домов могут быть достигнуты только при наличии общего электрического баланса

Одним из вариантов было бы создание отдельных небольших регионов, каждый из которых имел бы собственную цель в том, что касается энергетического баланса. Некоторые здания старые и не ремонтировались или их вообще невозможно отремонтировать так, чтобы они были достаточно эффективными. Однако если в том же регионе существуют здания с положительным энергетическим балансом, то есть производящие энергию, например, с помощью солнечных батарей, в конечном итоге они могут уравновешивать друг друга. В Smartecon мы специализируемся на строительстве парков солнечных батарей для крупных зданий и застройщиков, и видим, насколько эффективна рентабельность солнечной энергии, если ее использование запланировано изначально.