Исследование: Китай пытается добиться влияния на экономику и общественное мнение в Эстонии

Как указано в исследовании, деятельность Китая по влиянию намного мягче российской, но от этого не менее опасна. Одна из стратегий Китая заключается в распространении нарративов о том, что Китай является мировой экономической державой и что сотрудничество с Китаем жизненно важно для Эстонии. Китай также пытается добиться положения крупного инвестора в важных инфраструктурных проектах Эстонии, чтобы получить фактическое влияние в Эстонии.

В исследовании подчеркивается, что КНР пытается повлиять на лиц, принимающих решения в Эстонии, и на общественное мнение, чтобы в Эстонии распространились прокитайские настроения и взгляды, изображающие коммунистический Китай как положительную силу. Есть основания считать Институты Конфуция, действующие в Таллиннском университете в Эстонии, инструментами влияния КНР. Китайские силовые структуры также могут вербовать китайцев в Эстонии, причем как туристов, так и, например, студентов.

Исследование показало, что можно предотвратить риски, возникающие в результате деятельности Китая по влиянию, но для этого необходимо значительно повысить осведомленность общественности и обеспечить необходимую подготовку ключевых лиц. Проблема в плохом знании китайского государства и его властных структур, а также в слабом знании китайского языка.

По словам руководителя магистерской работы Рамона Лыйка, в исследовании прозвучала мысль о том, что Китай, как и Россия, активно пытается влиять на Эстонию. «Международная жизнь предлагает все больше примеров углубления сотрудничества между Москвой и Пекином. Так называемый мирный план Китая для Украины явно смещен в сторону российских интересов, и сейчас главы государств Китая и России договариваются о более тесном партнерстве между странами. Поскольку оба государтва резко настроены против НАТО и наших союзников, мы должны быть внимательны. Китай стремится все более заметно прикрывать интересы России в нашем регионе», - заявил профессор Академии МВД и аналитик гибридных угроз.

Исследование было первым в Эстонии в своем роде в таком объеме и как исследовательская работа с таким подходом к теме. Влияние угроз, исходящих из Китая, на безопасность Эстонии является одним из направлений исследований Академии МВД.