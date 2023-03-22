В магистерской диссертации Института внутренней безопасности Академии МВД говорится, что Китай пытается добиться влияния на экономику и общественное мнение в Эстонии, стремится вербовать известных людей в свои сторонники и шпионить как за государством, так и за предприятиями.
Исследование: Китай пытается добиться влияния на экономику и общественное мнение в Эстонии
Исследование магистерской диссертации Мартина Ыунапуу показало, что цель Китая состоит в том, чтобы повлиять на Эстонию как на активного члена Европейского союза и НАТО, а значит, и на эти организации в целом. Интерес для Китая, вероятно, также представляют и эстонские предприятия и их технологии.
Согласно исследованию, КНР предприняла конкретные действия для оказания влияния на эстонские политические партии, действовала в направлении политических партий как организаций, а также отдельных членов партии. КНР, похоже, в последнее время перешла к более индивидуальному подходу в информационных операциях. Чтобы влиять на конкретных ключевых игроков, Китай в дополнение к так называемой мягкой силе использует и так называемую жесткую силу.
В качестве важного вывода указывается, что выявление Полицией безопасности двух китайских шпионов свидетельствует об активной деятельности Китая в отношении Эстонии и о том, что информационные операции Китая так же опасны для Эстонии, как и российские. Вполне вероятно, что возросшая в последнее время внешнеполитическая активность Эстонии и поддержка Украины также повысили интерес Китая к Эстонии.
Исследование показало, как Китай использует многоуровневую стратегию для усиления своего влияния в Эстонии. Существует как минимум четыре различных типа деятельности по влиянию: занятие ключевых позиций в экономике (инвестирование в Rail Baltic или тоннель Таллинн-Хельсинки), влияние на общественное мнение (например, под лозунгом культурного сотрудничества), формирование сознательных или бессознательных агентов влияния (прокитайские представители), а также прямой шпионаж.
Как указано в исследовании, деятельность Китая по влиянию намного мягче российской, но от этого не менее опасна. Одна из стратегий Китая заключается в распространении нарративов о том, что Китай является мировой экономической державой и что сотрудничество с Китаем жизненно важно для Эстонии. Китай также пытается добиться положения крупного инвестора в важных инфраструктурных проектах Эстонии, чтобы получить фактическое влияние в Эстонии.
В исследовании подчеркивается, что КНР пытается повлиять на лиц, принимающих решения в Эстонии, и на общественное мнение, чтобы в Эстонии распространились прокитайские настроения и взгляды, изображающие коммунистический Китай как положительную силу. Есть основания считать Институты Конфуция, действующие в Таллиннском университете в Эстонии, инструментами влияния КНР. Китайские силовые структуры также могут вербовать китайцев в Эстонии, причем как туристов, так и, например, студентов.
Исследование показало, что можно предотвратить риски, возникающие в результате деятельности Китая по влиянию, но для этого необходимо значительно повысить осведомленность общественности и обеспечить необходимую подготовку ключевых лиц. Проблема в плохом знании китайского государства и его властных структур, а также в слабом знании китайского языка.
По словам руководителя магистерской работы Рамона Лыйка, в исследовании прозвучала мысль о том, что Китай, как и Россия, активно пытается влиять на Эстонию. «Международная жизнь предлагает все больше примеров углубления сотрудничества между Москвой и Пекином. Так называемый мирный план Китая для Украины явно смещен в сторону российских интересов, и сейчас главы государств Китая и России договариваются о более тесном партнерстве между странами. Поскольку оба государтва резко настроены против НАТО и наших союзников, мы должны быть внимательны. Китай стремится все более заметно прикрывать интересы России в нашем регионе», - заявил профессор Академии МВД и аналитик гибридных угроз.
Исследование было первым в Эстонии в своем роде в таком объеме и как исследовательская работа с таким подходом к теме. Влияние угроз, исходящих из Китая, на безопасность Эстонии является одним из направлений исследований Академии МВД.
Институт внутренней безопасности является исследовательским и магистерским учебным центром Академии МВД, который предлагает научно обоснованную информацию и магистерское образование лицам, принимающим решения, из разных слоев общества, которым важно ориентироваться в эстонской и международной безопасности.