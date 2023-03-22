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Новостройки под угрозой? Известную строительную компанию ждет санация

Эйли Арула
, журналист
Новостройки под угрозой? Известную строительную компанию ждет санация
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Согласно плану жилой квартал на улице Лина должен был быть сдан еще в прошлом году, но готов только один дом из шести. До сих пор не снесены даже некоторые старые постройки.
Согласно плану жилой квартал на улице Лина должен был быть сдан еще в прошлом году, но готов только один дом из шести. До сих пор не снесены даже некоторые старые постройки. Фото: Kristjan Teedema

AS Eviko, одна из строительных компаний с самой продолжительной историей в Тарту, достигла точки, когда она нуждается в санации. Сейчас у компании есть несколько незавершенных объектов, но руководство обещает их завершить.

Руководитель Eviko Каймо Сепп объяснил, что прошлый год был для них трудным. Влияние пандемии коронавируса, начавшейся в 2020 году, и полномасштабной войны, развязанной Россией в Украине в прошлом году, затронуло весь строительный сектор.

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