AS Eviko, одна из строительных компаний с самой продолжительной историей в Тарту, достигла точки, когда она нуждается в санации. Сейчас у компании есть несколько незавершенных объектов, но руководство обещает их завершить.
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Новостройки под угрозой? Известную строительную компанию ждет санация
Новостройки под угрозой? Известную строительную компанию ждет санация
Руководитель Eviko Каймо Сепп объяснил, что прошлый год был для них трудным. Влияние пандемии коронавируса, начавшейся в 2020 году, и полномасштабной войны, развязанной Россией в Украине в прошлом году, затронуло весь строительный сектор.
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