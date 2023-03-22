По мнению главы мебельного концерна Tarmeko Яака Нигуля, правительство должно учитывать, что пособия не смогут заменить рабочие места в сельской местности.
Предприниматель: каждой семье из Нурсипалу – по миллиону евро
По словам Нигуля, в лесной промышленности сейчас, к сожалению, дела обстоят плохо.
«Лесной сектор до сих пор был самым большим балансировщиком нашей внешней торговли, но сейчас в Эстонии самые высокие цены на древесное сырье в регионе, что приводит к снижению конкурентоспособности компаний на внешних рынках. Многие компании увольняют или нанимают сотрудников на неполный рабочий день. Слышно, что у лесопильных заводов есть склады, заполненные товаром, цена которого слишком высока для внешних рынков, экспортеры садовых домиков потеряли половину своего рынка», - перечислил Нигуль.
«Не все еще переехали в Таллинн, не вынуждайте людей»
По его словам, в предприятиях Tarmeko увольнений не происходит, инвестиции идут в повышение эффективности, чтобы выжить. «Однако, у нас деревянный, а не стеклянный потолок, когда речь идет о росте объемов экспорта. Мы должны критически подумать о том, чем мы заменим древесину в случае исчезновения лесной отрасли, например, в строительстве, мебельной промышленности или энергетике. Неужели русским газом и китайским пластиком?» - спросил Нигуль.
«Я хотел бы убедить новое правительство в том, что по каждой теме они должны прислушиваться к специалистам. Когда дело доходит до леса, слушайте лесоводов. Каждому ограничению должен предшествовать социально-экономический анализ, иначе мы скоро столкнемся с вымершими сельскими регионами и десятками тысяч потерянных рабочих мест», - предупредил он.
«Не все еще переехали в Таллинн, не вынуждайте людей, - продолжил Нигуль. - Пособия никогда не заменят рабочие места. И предложите по миллиону евро каждой семье из Нурсипалу за то, что они пожертвуют своим домом во благо обороноспособности Эстонии. Это меньше, чем тратится на проект культурной столицы».