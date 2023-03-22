Предприниматель: каждой семье из Нурсипалу – по миллиону евро

По словам Нигуля, в лесной промышленности сейчас, к сожалению, дела обстоят плохо.

«Лесной сектор до сих пор был самым большим балансировщиком нашей внешней торговли, но сейчас в Эстонии самые высокие цены на древесное сырье в регионе, что приводит к снижению конкурентоспособности компаний на внешних рынках. Многие компании увольняют или нанимают сотрудников на неполный рабочий день. Слышно, что у лесопильных заводов есть склады, заполненные товаром, цена которого слишком высока для внешних рынков, экспортеры садовых домиков потеряли половину своего рынка», - перечислил Нигуль.

«Не все еще переехали в Таллинн, не вынуждайте людей»

По его словам, в предприятиях Tarmeko увольнений не происходит, инвестиции идут в повышение эффективности, чтобы выжить. «Однако, у нас деревянный, а не стеклянный потолок, когда речь идет о росте объемов экспорта. Мы должны критически подумать о том, чем мы заменим древесину в случае исчезновения лесной отрасли, например, в строительстве, мебельной промышленности или энергетике. Неужели русским газом и китайским пластиком?» - спросил Нигуль.

«Я хотел бы убедить новое правительство в том, что по каждой теме они должны прислушиваться к специалистам. Когда дело доходит до леса, слушайте лесоводов. Каждому ограничению должен предшествовать социально-экономический анализ, иначе мы скоро столкнемся с вымершими сельскими регионами и десятками тысяч потерянных рабочих мест», - предупредил он.