«Строительство уничтожит природные ценности»: Партия зеленых просит отказаться от крупной застройки в Таллинне

«Поскольку это часть целостного глинта Ласнамяэ с уникальной растительностью и зданиями, которые находятся под охраной, то хорошим решением было бы оставить эту территорию в качестве зоны отдыха для жителей Таллинна, а в лучшем случае превратить в заповедник», - сказала BNS член правления Партии зеленых Хелина Тильк и добавила, что необходимо заказать комплексную инвентаризацию природных ценностей всей территории.

«Глинт, или известняковый берег, нуждается в охране ЮНЕСКО как природная ценность. Доступ к нему - право каждого жителя Таллинна. Строительство многоквартирных домов уничтожит как природные ценности, так и обзор моря с глинта и лишит доступа пешеходов. Плохой пример - высотные дома, которые уже построены на участке между улицей Пирита и глинтом», - сказала Тильк.