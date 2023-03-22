Депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт вступила в Центристскую партию, в списке которой она баллотировалась на последних парламентских выборах, пишет ERR.
Анастасия Коваленко-Кылварт вступила в Центристскую партию
Анастасия Коваленко-Кылварт вступила в Центристскую партию
По данным Коммерческого регистра, она стала членом крупнейшей политической силы страны 21 марта.
С октября 2017 по июнь 2020 года Анастасия Коваленко-Кылварт была членом Социал-демократической партии. Затем она стала сотрудничать с центристами, но в партию долгое время не вступала.
На последних парламентских выборах Анастасия Коваленко-Кылварт получила 2806 голосов, что обеспечило ей окружной мандат.