Госсуд: банк не может так просто закрывать счета и карты клиента

В решении коллегия указала, что в настоящее время банковские услуги относятся по существу к базовым потребностям: без банковского счета человеку трудно, если не невозможно, совершать многие необходимые для жизни действия - получать зарплату или государственные пособия, оплачивать коммунальные услуги, покупать различные товары и услуги и так далее. Таким образом, директива ЕС (2014/92/ЕС) и закон об долговом праве налагают на кредитные учреждения обязательство предлагать базовые платежные услуги потребителям.

Суд обсуждал иск клиента-потребителя к Swedbank в связи с расторжением договора о расчетном счете и платежной карте. Банк мотивировал расторжение договора причастностью потребителя к компаниям, риск отмывания денег которыми, по мнению банка, был высоким.

Коллегия по гражданским делам Государственного суда согласилась с окружным судом в том, что подобное расторжение основного договора на оказание платежных услуг не допускается и требование клиента подлежит удовлетворению. Возможно только чрезвычайное расторжение договора, которое кредитная организация должна обосновать по существу и против которого потребитель также может выступить с возражением.

Поскольку в эстонском Законе о долговом праве - в отличие от директивы ЕС - не указано, в каком случае можно расторгнуть с потребителем основной договор платежных услуг, коллегия толкует закон в соответствии с директивой. В соответствии с этим кредитная организация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке только в исключительных случаях – например, в случае нарушения законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма или о расследовании и предупреждении преступлений.