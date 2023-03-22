Коллегия по гражданским делам Государственного суда пояснила в опубликованном в среду решении, что банк имеет право расторгнуть заключенный с клиентом базовый договор платежного обслуживания только в экстренном случае.
Госсуд: банк не может так просто закрывать счета и карты клиента
В решении коллегия указала, что в настоящее время банковские услуги относятся по существу к базовым потребностям: без банковского счета человеку трудно, если не невозможно, совершать многие необходимые для жизни действия - получать зарплату или государственные пособия, оплачивать коммунальные услуги, покупать различные товары и услуги и так далее. Таким образом, директива ЕС (2014/92/ЕС) и закон об долговом праве налагают на кредитные учреждения обязательство предлагать базовые платежные услуги потребителям.
Суд обсуждал иск клиента-потребителя к Swedbank в связи с расторжением договора о расчетном счете и платежной карте. Банк мотивировал расторжение договора причастностью потребителя к компаниям, риск отмывания денег которыми, по мнению банка, был высоким.
Коллегия по гражданским делам Государственного суда согласилась с окружным судом в том, что подобное расторжение основного договора на оказание платежных услуг не допускается и требование клиента подлежит удовлетворению. Возможно только чрезвычайное расторжение договора, которое кредитная организация должна обосновать по существу и против которого потребитель также может выступить с возражением.
Поскольку в эстонском Законе о долговом праве - в отличие от директивы ЕС - не указано, в каком случае можно расторгнуть с потребителем основной договор платежных услуг, коллегия толкует закон в соответствии с директивой. В соответствии с этим кредитная организация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке только в исключительных случаях – например, в случае нарушения законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма или о расследовании и предупреждении преступлений.
В директиве также подчеркивается, что ссылки на возможные нарушения законодательства не должны служить поводом для отказа банками от коммерчески менее привлекательных потребителей. Таким образом, договор основного платежного счета с потребителем может быть расторгнут только в случае установления надлежащим образом факта противоправного поведения потребителя, а не на том основании, что проверка является слишком хлопотной или дорогостоящей.