Будьте внимательны ⟩ Разоблачение эксперта: широкомасштабные рекламные кампании не делают покупательскую корзину дешевле

Лауринг отмечает, что реклама - совершенно нормальная часть информирования клиентов в сфере торговли, но в последнее время объемы рекламы резко выросли вместе с ценами на продукты. Каждый вечер, в самое дорогое эфирное время, каналы пестрят рекламой магазинов. Рекламой переполнены и почтовые ящики. А ведь, ко всему прочему, печатающиеся изо дня в день глянцевые рекламные брошюры дорого обходятся природе», - сказал Лауринг.

«Парадоксально, но чем больше денег продавец вкладывает в рекламу скидок, тем больше его расходы, и эти сотни тысяч евро он должен вернуть себе за счет цен на другие товары. Широкомасштабные рекламные кампании не делают покупательскую корзину дешевле, совсем наоборот», - пояснил Лауринг.

По словам Лауринга, розничные сети поняли, что люди все чаще приходят в магазин именно за скидочными товарами, но, на самом деле, 95% товаров продаются по обычным ценам, а одними только скидочными товарами покупательскую корзину не наполнить.

«Товары со скидкой - это лишь небольшая часть ассортимента, и чем больше скидочных товаров, тем больше наценка на остальные товары. Не стоит автоматически судить об общем ценовом уровне магазина по товарам со скидкой», - советует Лауринг.