По словам руководителя сети магазинов A1000 Market Тармо Лауринга, магазины вкладывают все больше денег в рекламные кампании, чтобы показать, что в их магазине выгодно совершать покупки. На самом же деле, в крупных торговых сетях реально уценяется лишь 3-5% от всего ассортимента товаров, а цель кампаний - привлечь людей в магазин.
Будьте внимательны ⟩ Разоблачение эксперта: широкомасштабные рекламные кампании не делают покупательскую корзину дешевле
Лауринг отмечает, что реклама - совершенно нормальная часть информирования клиентов в сфере торговли, но в последнее время объемы рекламы резко выросли вместе с ценами на продукты. Каждый вечер, в самое дорогое эфирное время, каналы пестрят рекламой магазинов. Рекламой переполнены и почтовые ящики. А ведь, ко всему прочему, печатающиеся изо дня в день глянцевые рекламные брошюры дорого обходятся природе», - сказал Лауринг.
«Парадоксально, но чем больше денег продавец вкладывает в рекламу скидок, тем больше его расходы, и эти сотни тысяч евро он должен вернуть себе за счет цен на другие товары. Широкомасштабные рекламные кампании не делают покупательскую корзину дешевле, совсем наоборот», - пояснил Лауринг.
По словам Лауринга, розничные сети поняли, что люди все чаще приходят в магазин именно за скидочными товарами, но, на самом деле, 95% товаров продаются по обычным ценам, а одними только скидочными товарами покупательскую корзину не наполнить.
«Товары со скидкой - это лишь небольшая часть ассортимента, и чем больше скидочных товаров, тем больше наценка на остальные товары. Не стоит автоматически судить об общем ценовом уровне магазина по товарам со скидкой», - советует Лауринг.
«К кампаниям скидочных продаж надо относиться рационально - например, если целые группы товаров предлагаются со скидкой 50% или даже 70%, это говорит только о том, насколько большой на самом деле была наценка. По сути, это грабеж, о котором задним числом говорят открыто и без сантиментов», - сказал Лауринг.
«Сегодня в одном магазине дешево продается один товар, во втором - другой, никто не может обойти все магазины. Значит, для потребителя гораздо важнее общий средний уровень цен и общая стоимость корзины повседневных покупок. Если вам нужен конкретный отдельный продукт, например, молоко, то, по сути, дешевле всего купить его на ближайшей заправке, потому что в этом случае вы не купите множество других, возможно, ненужных товаров», - добавил Лауринг.
По словам руководителя A1000 Market, к сожалению, розничная торговля сейчас фокусничает с ценами и объемами. «Нужно быть внимательным, обращая внимание на цену за килограмм, потому что упаковки незаметно становятся меньше, и вместо прежней 500-граммовой упаковки, теперь вы покупаете 450 граммов. Я шучу, но это грустная шутка, - скоро магазины начнут использовать для покупок корзины и тележки меньшего размера, чтобы покупатели думали, что получают то же количество товаров за те же деньги, что и раньше», - сказал Лауринг.