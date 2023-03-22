Наплыв украинского зерна: ЕС выделит фермерам многомиллионные субсидии

Хотя в прошлом году экспорт украинского зерна через черноморские порты удалось возобновить, из-за саботажа России вывоз зерна по воде значительно меньше довоенных объемов. Основным каналом экспорта остается сухопутный маршрут через страны Восточной Европы, в которых в результате наблюдается мощный наплыв украинского зерна, что привело к перенасыщению сельскохозяйственной продукцией.

Румыния получит 10 миллионов евро, Болгария – около 17 миллионов евро, а Польша – 30 миллионов евро. Также от перенасыщения рынка украинским зерном пострадали Венгрия и Словакия, однако они субсидии не получат, поскольку совокупный объем собственного производства и импорта из Украины для них не превысил средний пятилетний довоенный показатель.